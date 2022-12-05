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Росія встановила ракетні комплекси на курильському острові

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія встановила ракетні комплекси на курильському острові
собовий склад та матеріальне забезпечення доставили на острів на десантних кораблях
фото: росЗМІ

Російське міноборони заявило, що ракетники нестимуть цілодобову вахту

На курильському острові Парамушир у північній частині Курильської гряди Росія розмістила екіпажі берегових ракетних комплексів «Бастіон» Тихоокеанського флоту. Про це пише «Коммерсант».

Техніку, особовий склад та матеріальне забезпечення доставили на острів на десантних кораблях.

Російське міноборони заявило, що ракетники нестимуть цілодобову вахту «з контролю за прилеглою акваторією та проливними зонами».

Японія вважає острови своєю північною територією, яку влада СРСР захопила за підсумками Другої світової війни.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, що використовується в ракетній техніці та авіабудуванні.

Нагадаємо, Верховна Рада визнала окупацію Курил Росією.

Триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. 

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Теги: війна конфлікт влада Бахмут Міноборони Японія росія

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