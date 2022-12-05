Росія встановила ракетні комплекси на курильському острові

собовий склад та матеріальне забезпечення доставили на острів на десантних кораблях

Російське міноборони заявило, що ракетники нестимуть цілодобову вахту

На курильському острові Парамушир у північній частині Курильської гряди Росія розмістила екіпажі берегових ракетних комплексів «Бастіон» Тихоокеанського флоту. Про це пише «Коммерсант».

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Техніку, особовий склад та матеріальне забезпечення доставили на острів на десантних кораблях.

Російське міноборони заявило, що ракетники нестимуть цілодобову вахту «з контролю за прилеглою акваторією та проливними зонами».

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Японія вважає острови своєю північною територією, яку влада СРСР захопила за підсумками Другої світової війни.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, що використовується в ракетній техніці та авіабудуванні.

Нагадаємо, Верховна Рада визнала окупацію Курил Росією.

Триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.