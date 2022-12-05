Росія намагається перекинути стратегічні озброєння із Сирії до України – ЗМІ

Росія продовжує шукати озброєння для війни в Україні

Росія просить Ізраїль «не заважати перекиданню зброї та не втручатися у процес»

Між Росією та Ізраїлем пройшли переговори, на яких Москва просила Єрусалим «не перешкоджати» перекиданню зброї РФ із Сирії в Україну. Про це повідомляє ізраїльський телеканал «Кан-11», пише Newsru.co.il.

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Про переговори між представниками Росії та Ізраїлю телеканал повідомило джерело, знайоме зі змістом переговорів.

За його твердженням, Росія повідомила Ізраїль, що має намір перекинути частину «стратегічних озброєнь» із Сирії до України і просить «не заважати перекиданню та не втручатися у процес».

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Посольство Росії в Ізраїлі відмовилося давати журналістам коментар на цю тему.

Нагадаємо, секретар з питань Повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що президент Росії Володимир Путін «очевидно сильно переоцінив» можливості своєї армії.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.