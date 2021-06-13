Евро-2020. Прогноз на матч Австрія – Північна Македонія

Суперники збірної України на груповій стадії проведуть гру у Бухаресті

13 червня в Бухаресті свій поєдинок проведуть суперники збірної України по групі С Австрія і Північна Македонія. Тут увагу варто звернути саме на дебютантів великого турніру. Горан Пандєв і компанія потрапили на європершість завдяки перемозі в стикових матчах Ліги націй над Грузією. А весною цього року взагалі створили сенсацію, перемігши в кваліфікації до чемпіонату світу Німеччину на її ж полі - 2:1. За оцінками букмекерів, Північна Македонія - головний аутсайдер чемпіонату, утім піднести несподіванку вони можуть. Тож австрійцям, у яких досить міцна команда на чолі з Алабою, Забітцером і Арнаутовичем, варто бути обережними.

Австрійці, на думку букмекерів, вестимуть боротьбу за друге місце в групі. За рівнем гри вони не поступаються українцям. Наш прогноз – номінальні господарі мінімально переможуть.

Суперники провели між собою два матчі. Обидва рази перемогли австрійці, причому менше двох голів вони не забивали. Початок матчу – о 19:00.

Усі результати і розклад трансляцій Євро-2020



