Вірменський опозиціонер запевнив українців, що підтримка Єреваном анексії Криму не відображає суспільних настроїв у цій країні

У 2014 році Вірменія проголосувала в ООН на догоду Москві, підтримавши анексію Криму

Підтримка Єреваном анексії Криму не відображає суспільних настроїв у цій країні. На цьому наголосив у інтерв’ю «Главкому» Степан Григорян, екс-посол Вірменії у Росії, директор Аналітичного центру з глобалізації і регіонального співробітництва. Як відомо, у 2014 році Вірменія проголосувала в ООН на догоду Москві, підтримавши



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Степан Григорян

У 2014 році Вірменія проголосувала в ООН на догоду Москві, підтримавши анексію Криму

Підтримка Єреваном анексії Криму не відображає суспільних настроїв у цій країні. На цьому наголосив у інтерв’ю «Главкому» Степан Григорян, екс-посол Вірменії у Росії, директор Аналітичного центру з глобалізації і регіонального співробітництва.

Як відомо, у 2014 році Вірменія проголосувала в ООН на догоду Москві, підтримавши анексію Криму. На питання «Як останні події, зміна влади можуть позначитися на міжнародній політиці вашої країни?» Григорян відповідає, що наразі дуже рано про це говорити.

«Повинні відбутися вибори, після яких політики увійдуть до парламенту. Минулого року наш центр робив соціологічне дослідження, яке показало, що влада, представлена у парламенті і уряді, не відображає настроїв у суспільстві. Тобто голосування за Сержа Саргсяна як за прем’єра не мало ніякого стосунку до народу. Те, що ви бачите, те, що, можливо, українцям не подобається, не має відношення до вірменського народу», - пояснив екс-посол Вірменії у Росії.

Нагадаємо, 23 квітня Серж Саргсян, який був президентом Віренії з 2008 до 2018 року, подав у відставку зі своєї «нової посади» прем'єр-міністра. Він пояснив свої дії тим, що не може очолювати уряд на тлі протестів у країні.

Вірменські депутати обиратимуть нового прем’єр-міністра 1 травня.

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