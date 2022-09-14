Зеленський провів нараду щодо енергетичної безпеки Харківщини: що вирішили

Президент наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо питань енергетичної безпеки Харківщини. Нарада відбулася в рамках робочої поїздки президента до Харківської області. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Під час наради голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував Зеленського, що в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано сім громад. Під окупацією залишається близько 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини.

За словами Синєгубова, в регіоні проводять роботи з відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, зокрема у звільнених населених пунктах. На деокупованих територіях відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв'язок та роботу медичних установ.

Президент наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання на територіях, звільнених від ворога.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у нараді в режимі відеоконференції, зазначив, що робота ремонтних бригад значною мірою залежить від темпів розмінування територій.

З огляду на це, Зеленський закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій задля пришвидшення процесу відновлення.

Під час наради також було зосереджено увагу на питанні функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області. Глава держави зазначив, що сьогодні, в умовах війни, необхідно розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

Крім того, він ознайомився з перебігом відновлення житлового будинку у Харкові, який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Там триває ремонт покрівлі, перекриттів і балконів, встановлюють вікна.

Нагадаємо, під час робочої поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі. Під час промови глави держави у місті пролунав вибух, проте ніхто не зрушився з місця.

Як повідомлялося, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.

До слова, триває 203 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.