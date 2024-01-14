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Виведення армії РФ з України: Умєров пропонує створити міжнародну групу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Виведення армії РФ з України: Умєров пропонує створити міжнародну групу
Міністр оборони України Рустем Умєров на форумі в Давосі
фото: Рустем Умєров/Facebook

До такої міжнародної групи входитимуть міністри оборони та радники з питань національної безпеки

Міністр оборони України Рустем Умєров запропонував створити Міжнародну робочу групу, щоб спільно напрацювати механізм виведення російських військ з України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Проводимо з колегами четверту зустріч радників з питань національної безпеки щодо формули миру у Швейцарії. Презентував 6-ий пункт: «Виведення російських військ з території України», – йдеться у повідомленні.

За його словами, неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій. 

«Запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ», – зазначив міністр.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі сьогодні, 14 січня, відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Учасники заходу вже розглянули перші п'ять її пунктів. 

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародна організація. Єрмак нагадав, що на попередній зустрічі, що відбувалася на Мальті, було 66 учасників. Зокрема, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, шість – Південної Америки, три – Північної Америки, дві – Океанії.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 16 січня виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. 

Уже завтра, 15 січня, президент України розпочне робочий візит до Швейцарської Конфедерації.

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Теги: форум в давосі Рустем Умєров міністр

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