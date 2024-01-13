Зеленський виступить у Давосі зі спеціальною промовою: подробиці
Промова українського лідера матиме назву «Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі»
Президент Володимир Зеленський 16 січня виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі. Про це повідомила пресслужба форуму.
Зазначається, що Зеленський особисто буде присутній на одному з заходів 16 січня. Він виступить зі спеціальною промовою на панелі «Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі».
Разом із українським президентом у панелі візьмуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.
Нагадаємо, раніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде анонсував, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі. За даними ЗМІ, однією з тем форуму стане війна Росії проти України, але основну увагу приділять конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.
До слова, Зеленський виступав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі і у 2023 році, і у 2022-му.
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