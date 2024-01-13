Зеленський виступить у Давосі зі спеціальною промовою: подробиці

Зеленський виступав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у 2023 році

Промова українського лідера матиме назву «Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі»

Президент Володимир Зеленський 16 січня виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі. Про це повідомила пресслужба форуму.

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Зазначається, що Зеленський особисто буде присутній на одному з заходів 16 січня. Він виступить зі спеціальною промовою на панелі «Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі».

скриншот сайту Всесвітнього економічного форуму

Разом із українським президентом у панелі візьмуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.

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Нагадаємо, раніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде анонсував, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі. За даними ЗМІ, однією з тем форуму стане війна Росії проти України, але основну увагу приділять конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

До слова, Зеленський виступав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі і у 2023 році, і у 2022-му.