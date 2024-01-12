Прем'єр Британії Сунак прибув з робочим візитом до Києва

Велика Британія також надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів

Сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва. Про це повідомляє Getty Images.

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Сунак їхав у VIP-вагоні у компанії британського міністра оборони Гранта Шеппса й заступника начальника штабу оборони Гвіна Дженкінса їхав до Києва

У ході візиту пан Сунак підпише з президентом України Володимиром Зеленським угоду про співпрацю між Великою Британією та Україною у сфері безпеки, яка зобов'язує Велику Британію забезпечити обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також співпрацю в оборонній промисловості.

Велика Британія також надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів у 2024-25 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки, оголосив прем'єр-міністр.

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Пакет забезпечить країну ракетами великої дальності, протиповітряною обороною, артилерійськими боєприпасами та морською безпекою.

Близько 200 млн фунтів стерлінгів також буде витрачено на закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників.

Це буде найбільша поставка дронів в Україну з будь-якої країни, повідомляє Даунінг-стріт. Очікується, що більшість з них будуть виготовлені у Великій Британії.

Президент України заявив, що його силам особливо потрібні системи протиповітряної оборони, щоб відбиватися від російських повітряних обстрілів.

Нагадаємо, востаннє Сунак відвідував Київ в листопаді 2022 року.