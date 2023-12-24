Міністр оборони Британії озвучив загрозу від перемоги Путіна

Країнам Заходу доведеться збільшити витрати на оборони і підтримати Україну у війні з РФ

Шаппс назвав недостатніми нинішні витрати на оборону, зокрема у Британії

Країни Заходу не можуть дозволити Путіну виграти повномасштабну війну проти України, оскільки постраждають від наслідків. Про це міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив в інтерв’ю The Sunday Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наслідки будуть неймовірно важкими для Європи, для Британії, для світу. Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що ми знаємо, що відбувається, коли диктатори марширують Європою», – наголосив він.

При цьому Грант Шаппс зауважив, що приклад Путіна може стати прикладом для інших авторитарних режимів «в Індо-Тихоокеанському регіоні чи деінде».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тому ми буквально не можемо дозволити собі не виграти цю війну», – стверджує очільник британського оборонного відомства.

Шаппс назвав недостатніми нинішні витрати на оборону, зокрема у Британії.

«Світ має усвідомити, що не можна залишатись з (оборонними бюджетами) доби після Холодної війни. Є багато країн, навіть країн G7, які витрачають 1-2% ВВП на оборону. Ми не можемо забезпечити наше процвітання і спосіб життя, економлячи на наших базових оборонних потребах», – підкреслив він.

За словами очільника Міноборони Британії, країнам Заходу доведеться збільшити витрати на оборони і підтримати Україну у війні з РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це реальність набагато більш небезпечного світу, в якому ми живемо. Ми повинні чітко усвідомлювати це. Надання підтримки Україні – це не благодійність», – наголосив Шаппс.

Як повідомлялося, попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

За словами співрозмовників видання, Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир'я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях. Ще рік тому, восени 2022 року, додають американські чиновники, Путін цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни.

Путін дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією України та готовий до перемир'я.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький вказав на дві ключові фобії Кремля – це зміна режиму в Москві та розпад країни на тлі контрольованої поліцейської держави.