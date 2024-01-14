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Зеленський їде до Швейцарії: подробиці візиту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський їде до Швейцарії: подробиці візиту
Зеленський вирушить у чергову робочу поїздку
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарської Конфедерації

Президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарської Конфедерації. Про це інформує Офіс президента.

«У межах візиту Президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та Президенткою Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей», – інформують на Банковій.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі сьогодні, 14 січня, відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Учасники заходу вже розглянули перші п'ять її пунктів. 

Відомо, що президент Володимир Зеленський 16 січня виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. 

Також на Всесвітньому економічному форумі в Давосі планують обговорити можливу пандемію через «хворобу Х», про яку попередила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). 

 

Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента

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