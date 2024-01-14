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Економічний форум у Давосі: Банкова розкрила порядок денний

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Економічний форум у Давосі: Банкова розкрила порядок денний
Радники з нацбезпеки обговорили українську формулу миру в Давосі
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародна організація

У швейцарському Давосі сьогодні, 14 січня, відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Учасники заходу вже розглянули перші п'ять її пунктів. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародна організація. Єрмак нагадав, що на попередній зустрічі, що відбувалася на Мальті, було 66 учасників. Зокрема, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, шість – Південної Америки, три – Північної Америки, дві – Океанії.

На порядку денному в Давосі – українська формула миру
На порядку денному в Давосі – українська формула миру
фото: Андрій Єрмак/Telegram

«Хорошим знаком є також постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській Формулі миру. Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства», – наголосив Єрмак.

Голова Офісу президента на зустрічі розповів про наслідки нещодавніх атак Росії на українські міста, внаслідок чого були жертви серед цивільних, а також руйнування цивільної інфраструктури. Також він зауважив, що припинення вогню не стане кінцем російської агресії, а лише дасть ворогу можливість зробити паузу й накопичити сили. «Це точно не шлях до миру. Росіяни не хочуть миру. Вони хочуть панування. Отже, вибір простий: або ми програємо і зникаємо – або виграємо і живемо далі. І ми боремось», – наголосив Єрмак.

На порядку денному в Давосі – українська формула миру
На порядку денному в Давосі – українська формула миру
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Крім того, він нагадав міжнародній спільноті, що за два роки повномасштабної війни Збройні сили України звільнили від окупації більше 50% захоплених територій. Зокрема маючи скромні власні морські сили, було знищено п’яту частину потенціалу Чорноморського флоту Росії, а також убезпечено Чорне море.

Єрмак підкреслив, що якщо не відновити міжнародне право і територіальну цілісність України, будь-який агресор в майбутньому зможе наважитись на окупацію територій чужої країни. «Мир, якого прагне, Україна, має гарантувати їй виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку. Має запобігти повторенню агресії. Разом ми створили цілісну структуру досягнення такого миру. Її елементи тісно пов’язані між собою. І це єдиний шлях», – акцентував голова Офісу президента.

Під час зустрічі розглянули перші п'ять пунктів української Формули миру, а саме:

  • ядерна безпека;
  • продовольча безпека та енергетична безпека;
  • звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей;
  • відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Згодом у Давосі планують опрацювати ще п'ять пунктів:

  • виведення російських військ;
  • відновлення справедливості;
  • екологічна безпека;
  • недопущення ескалації та повторення війни;
  • підтвердження закінчення війни.

Також радники нацбезпеки планують узгодити формат проведення Глобального саміту миру. «Потрібна платформа, яка зафіксує конкретні частини нашого комплексного плану. Щоб рухатись далі, потрібно домовитись щодо формату проведення Установчого саміту миру. Сподіваюсь, ми зуміємо знайти прийнятний варіант. Це дозволить приступити до розробки детальних дорожніх карт для кожного з пунктів Формули. Країни-лідери відповідних напрямів Формули могли б прийняти тематичні конференції, щоб фіналізувати алгоритми їх реалізації», – зауважив Єрмак.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 16 січня виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. 

До слова, На Всесвітньому економічному форумі в Давосі планують обговорити можливу пандемію через «хворобу Х», про яку попередила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Теги: форум в давосі Андрій Єрмак Україна

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