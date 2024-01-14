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Олеся Яхно Політтехнологиня

Чому потрібно обговорювати наше бачення миру зі світом вже сьогодні

glavcom.ua

Потрібно працювати вдовгу

Сьогодні у Давосі пройшла четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру.

Якщо на попередній зустрічі у Мальті розглядалися перші пʼять пунктів (ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, гуманітарна складова – звільнення полонених, повернення дітей, повага до суверенітету та територіальної цілісності як основа миру), то зараз у Давосі – наступні пʼять. А саме:

  • виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни.

І хоч Росія не зменшує темпи агресивних дій, а зовнішня конʼюнктура цього року складається не найкращим чином для України, все ж, обговорювати наше бачення миру зі світом вкрай важливо. Це працює вдовгу.

Що не відміняє необхідності нашої щоденної кропіткої роботи задля конкретних результатів – чи це до прикладу налагодження оборонних виробництв всередині країни, чи це здійснення конкретних змін в економіці та управлінні.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна форум в давосі

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Олеся Яхно

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