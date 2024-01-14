Чому потрібно обговорювати наше бачення миру зі світом вже сьогодні

Потрібно працювати вдовгу

Сьогодні у Давосі пройшла четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру.

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Якщо на попередній зустрічі у Мальті розглядалися перші пʼять пунктів (ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, гуманітарна складова – звільнення полонених, повернення дітей, повага до суверенітету та територіальної цілісності як основа миру), то зараз у Давосі – наступні пʼять. А саме:

виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни.

І хоч Росія не зменшує темпи агресивних дій, а зовнішня конʼюнктура цього року складається не найкращим чином для України, все ж, обговорювати наше бачення миру зі світом вкрай важливо. Це працює вдовгу.

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Що не відміняє необхідності нашої щоденної кропіткої роботи задля конкретних результатів – чи це до прикладу налагодження оборонних виробництв всередині країни, чи це здійснення конкретних змін в економіці та управлінні.

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