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Глава Мінфіну розповів, як перевести економіку на військові рейки: українці відреагували

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Глава Мінфіну розповів, як перевести економіку на військові рейки: українці відреагували
Марченко вважає, що наша країна потребує обмеження суспільного споживання
фото: lb.ua

Міністр нагадав, що військовий бюджет України менший за російський у три рази

Економіку України треба переводити на військові рейки, для чого українцям слід відмовитися від покупки нових iPhone та автомобілів. Відповідну заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на дискусійній панелі «2024: виклики і перспективи».

Міністр зазначив, що уряду вдасться забезпечити державу у 2024 році, і долав, що це буде складніше, ніж цьогоріч. «Ні для кого не секрет, що військовий бюджет нашого ворога – $120 млрд. Наш військовий бюджет – $40 млрд. Якось ці рівняння треба вирівняти. Але треба розуміти: якщо війна буде довшою, сценарій передбачатиме в тому числі необхідність адаптації до нових умов», – підкреслив він.

Сергій Марченко заявив, що під новими умовами мається на увазі переведення економіки України на військові рейки. За його словами, є велика проблема – українці, як виявилося... забагато споживають. Міністр зазначив, що українці живуть в «досить специфічній реальності, коли в нас усе добре».

«Але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми хочемо перейти на військові рейки. Це обмеження суспільного споживання. Нам потрібно зменшити його в декілька разів, тому що ми споживаємо в основному імпортні товари й послуги, це визначає наш економічний потенціал. Умовно кажучи, ми залучили $40 млрд зовнішньої допомоги. І тут ці самі кошти повернулися в економіки тих країн. Працюють виробництва – виробляють нам зброю, амуніцію. Це одна частина питання. Інша частина питання – виробляють нам айфони, автомобілі, техніку, одяг», – розповів глава Мінфіну.

Заяву Марченка підтримала віцепрем'єр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. «Для українців це екзистенційна війна за власне життя та існування держави. Якщо ми про перемогу, то переведення держави, суспільства та свідомості на військові рейки неминуче», – йдеться у її повідомленні.

Глава Мінфіну розповів, як перевести економіку на військові рейки: українці відреагували фото 1

Верещук додала, що «чим швидше ми це усвідомимо та почнемо робити, тим краще».

Однак українці у коментарях думку чиновників не розділили. Користувачі вважають, що переведення економіки на військові рейки варто починати з депутатів.

Глава Мінфіну розповів, як перевести економіку на військові рейки: українці відреагували фото 2
Глава Мінфіну розповів, як перевести економіку на військові рейки: українці відреагували фото 3
Глава Мінфіну розповів, як перевести економіку на військові рейки: українці відреагували фото 4

 

Нагадаємо, кількість українців, які економлять на їжі, виросла більш ніж удвічі всього за два роки, а кількість тих, хто може собі дозволити будь-які покупки, майже у 3,5 рази. Якщо у 2021-му на харчуванні економили 12,2% українців, то у 2022-му – 19,9%, а у 2023-му – вже 26,2%, тобто більш ніж чверть громадян.

Теги: Сергій Марченко Ірина Верещук українці війна бюджет міністр

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