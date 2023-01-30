Візит прем’єрки Данії до України: Зеленський розповів про результати (відео)
Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України»
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорили оборонні потреби України. Про це глава держави розповів у своєму зверненні.
«Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України. Про те, що може нам допомогти звільнити нашу територію – наш південь, наш схід. І про те, що нам потрібно в контексті відбудови України. Миколаїв – це місто, над відбудовою якого Данія взяла шефство. Це потреба у проектах у галузі енергетики, інфраструктури, у соціальній сфері, у виробництві», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вже є відповідний проєкт за участю Данії, реалізація якого почалася.
«Я хочу подякувати Данії, особисто пані премʼєр-міністру та іншим представникам уряду Данії за готовність допомагати Україні. За готовність підтримувати до повного відновлення територіальної цілісності України та до повної відбудови всього того, що необхідне для життя. У цьому фундаментальний сенс нашої співпраці з партнерами. Російський терор має програти всюди, у всьому: на полі бою і в тому, щоб не залишилося жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити й тим довести, що свобода міцніша», – зазначив президент.
Також повідомляється, що Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України» – Grain from Ukraine.
Зеленський наголосив, що подякував Данії за надану оборонну підтримку, за суттєве посилення нашої артилерії та за готовність долучитися до танкової коаліції.
«А також я закликав Данію долучитися до наших зусиль із захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху від дискредитації через намагання окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань», – додав він.
Нагадаємо, триває 341-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється. Російські окупанти протягом доби завдали чотири ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
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