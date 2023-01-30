Головна Країна Політика
search button user button menu button

Візит прем’єрки Данії до України: Зеленський розповів про результати (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Візит прем’єрки Данії до України: Зеленський розповів про результати (відео)
Зеленський і прем’єрка Данії відвідали Миколаївський морпорт
Офіс президента

Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України»

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорили оборонні потреби України. Про це глава держави розповів у своєму зверненні.

«Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України. Про те, що може нам допомогти звільнити нашу територію – наш південь, наш схід. І про те, що нам потрібно в контексті відбудови України. Миколаїв – це місто, над відбудовою якого Данія взяла шефство. Це потреба у проектах у галузі енергетики, інфраструктури, у соціальній сфері, у виробництві», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже є відповідний проєкт за участю Данії, реалізація якого почалася.

«Я хочу подякувати Данії, особисто пані премʼєр-міністру та іншим представникам уряду Данії за готовність допомагати Україні. За готовність підтримувати до повного відновлення територіальної цілісності України та до повної відбудови всього того, що необхідне для життя. У цьому фундаментальний сенс нашої співпраці з партнерами. Російський терор має програти всюди, у всьому: на полі бою і в тому, щоб не залишилося жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити й тим довести, що свобода міцніша», – зазначив президент.

Також повідомляється, що Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України» – Grain from Ukraine.

Зеленський наголосив, що подякував Данії за надану оборонну підтримку, за суттєве посилення нашої артилерії та за готовність долучитися до танкової коаліції.

«А також я закликав Данію долучитися до наших зусиль із захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху від дискредитації через намагання окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань», – додав він.

Нагадаємо, триває 341-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється. Російські окупанти протягом доби завдали чотири ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: Данія Україна війна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів Фредеріксен про руйнування, яких зазнав Миколаїв через ворожі обстріли
Зеленський відвідав Миколаїв разом із прем’єркою Данії (фото)
Сьогодні, 15:44
Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка
Данія передасть Україні гаубиці Caesar
19 сiчня, 17:42
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €40 млн
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €40 млн
22 грудня, 2022, 20:50

Політика

Візит прем’єрки Данії до України: Зеленський розповів про результати (відео)
Візит прем’єрки Данії до України: Зеленський розповів про результати (відео)
Ізраїль планує відновити роботу свого посольства в Україні
Ізраїль планує відновити роботу свого посольства в Україні
Нардеп Трухін виїхав з України
Нардеп Трухін виїхав з України
Іран викликав українського посла після реакції Банкової на вибухи. МЗС відреагувало
Іран викликав українського посла після реакції Банкової на вибухи. МЗС відреагувало
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
Чому Бойка досі не позбавлено звання Героя України: роз’яснення Банкової
Чому Бойка досі не позбавлено звання Героя України: роз’яснення Банкової

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Путін – Джонсону: Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину
16K
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8756
Померла актриса столичного театру Лесі Українки 
7443
Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію
7031
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора

Новини

Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Сьогодні, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН: Митрополит Онуфрій потерпає від «релігійної дискримінації»
Сьогодні, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Сьогодні, 19:39
Санкції проти Росії вдарили ще по одній країні
Сьогодні, 17:42
Ракетний удар по Харкову та нові вибухи в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
Сьогодні, 06:41

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту