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Зеленський відвідав Миколаїв разом із прем’єркою Данії (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відвідав Миколаїв разом із прем’єркою Данії (фото)
Зеленський розповів Фредеріксен про руйнування, яких зазнав Миколаїв через ворожі обстріли
Офіс президента

Данія очолить процес відновлення Миколаєва

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідали Миколаїв у межах шефства, яке Королівство взяло над відновленням міста. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Глава держави й очільник данського уряду оглянули будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, яку було частково зруйновано внаслідок російського ракетного обстрілу 29 березня 2022 року. Тоді жертвами російської атаки стали 37 осіб», – йдеться в повідомленні.

Зеленський розповів Фредеріксен про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли. Він поінформував голову уряду Данії про потреби у відновленні інфраструктури Миколаєва. Політики відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.

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Крім того, Зеленський і Фредеріксен побували в індивідуальному тепловому пункті, обладнаному установкою для очищення та роздачі води. Цей проект реалізовано за сприяння Данії, яка однією з перших надала місту допомогу в забезпеченні мешканців питною водою після того, як російський агресор зруйнував традиційну систему водопостачання з річки Дніпро.

Крім того, посадовці також відвідали один із госпіталів Миколаєва, де лікуються поранені українські захисники. Президент вручив військовослужбовцям і медичним працівникам цінні подарунки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія передасть Україні ще 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

Теги: війна Данія Володимир Зеленський Миколаїв

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