Зеленський відвідав Миколаїв разом із прем’єркою Данії (фото)

Зеленський розповів Фредеріксен про руйнування, яких зазнав Миколаїв через ворожі обстріли

Данія очолить процес відновлення Миколаєва

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідали Миколаїв у межах шефства, яке Королівство взяло над відновленням міста. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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«Глава держави й очільник данського уряду оглянули будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, яку було частково зруйновано внаслідок російського ракетного обстрілу 29 березня 2022 року. Тоді жертвами російської атаки стали 37 осіб», – йдеться в повідомленні.

Зеленський розповів Фредеріксен про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли. Він поінформував голову уряду Данії про потреби у відновленні інфраструктури Миколаєва. Політики відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.

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Крім того, Зеленський і Фредеріксен побували в індивідуальному тепловому пункті, обладнаному установкою для очищення та роздачі води. Цей проект реалізовано за сприяння Данії, яка однією з перших надала місту допомогу в забезпеченні мешканців питною водою після того, як російський агресор зруйнував традиційну систему водопостачання з річки Дніпро.

Крім того, посадовці також відвідали один із госпіталів Миколаєва, де лікуються поранені українські захисники. Президент вручив військовослужбовцям і медичним працівникам цінні подарунки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія передасть Україні ще 19 самохідних артилерійських установок Caesar.