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Противник продовжує наступати на чотирьох напрямках – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Противник продовжує наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Від вогню артилерії противника постраждали райони понад 40 населених пунктів на Запоріжжі
фото ілюстративне

Залишається високою загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України

Триває 341-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється. Російські окупанти протягом доби завдали чотири ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів ворога. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Красний Хутір Чернігівської області; Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Від ворожого вогню постраждали Синьківка і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Берестове та Андріївка на Луганщині.

Лиманський напрямок

Обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Ямполівка і Ямпіль на Донеччині.

Бахмутський напрямок

Вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Водяне, Красногорівка і Мар’їнка.

Новопавлівський напрямок

Обстріляно Водяне, Богоявленка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Від вогню артилерії противника постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Времівка Донецької області; Гуляйполе і Білогір’я – Запорізької; Добра Надія на Дніпропетровщині, а також Берислав, Львове, Іванівка, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.

За наявною інформацією, в місцевих школах населених пунктів Каховського району, російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване «навчання» вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму.

У населеному пункті Таврійське Скадовського району Херсонської області, в приміщені дитячого садочка, окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців. Він переповнений важкопораненими загарбниками.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та два склади боєприпасів окупантів.

Теги: Генштаб війна росія окупанти Україна

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