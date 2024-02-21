Перевантаження Бюро економічної безпеки. Посли G7 зробили заяву

Звернення послів G7 з'явилося після ухвалення урядового проєкту закону про реформу Бюро економічної безпеки

Посли держав «Групи семи» в листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на лист, який є в розпорядженні редакції.

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Зокрема, лист написаний на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука, а також адресований прем'єру Денису Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку та ще кільком урядовцям і парламентарям із правоохоронного та фінансового комітетів.

Посли G7 наголошують, що реформа Бюро економічної безпеки повинна містити чотири ключові положення:

Відкритий і прозорий конкурс на посаду нового директора БЕБ.

Незалежний аудит діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора.

Можливість звільнення директора БЕБ на підставі висновків аудиту й неможливість звільнення рішенням уряду на підставі «незадовільних результатів» роботи.

Переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових за прозорою та врегульованою законом процедурою.

«Наголошуємо, що ухвалення будь-якого законопроєкту без цих елементів негативно вплине на фіскальну стабільність країни та виконання умов програми МВФ і європейської інтеграції. Крім того, ми наполегливо рекомендуємо не включати в закон про БЕБ будь-які положення, які підривають незалежність інших інституцій», – йдеться в листі послів.

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Звернення до ключових українських посадовців з'явилось того ж дня, коли два профільні комітети Верховної ради – правоохоронний та фінансовий – схвалили урядовий проєкт закону про реформу Бюро економічної безпеки.

Як повідомлялося, 13 жовтня 2023 року комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №10088 «Про першочергові заходи щодо реформування БЕБ» та альтернативний йому №10088-1. Цей проєкт закону також підтримали Мінфін і Мінекономіки, Мін'юст – із зауваженнями.

Пізніше, 29 грудня 2023 року, Кабмін затвердив свій законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який декларує перезавантаження бюро через рік після війни. Його різко розкритикував голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін і перший заступник голови профільного парламентського голови Ярослав Железняк. За їхнім твердженням, у цьому вигляді контроль за БЕБ збереже Офіс президента, а МВФ не зарахує цього структурного маяка.

У результаті уряд відклав внесення законопроєкту до Верховної Ради на місяць, але й після доопрацювання він зазнав критики.

До слова, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) №10439-2.