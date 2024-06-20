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Верховна Рада ухвалила в цілому закон про перезавантаження БЕБ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Верховна Рада ухвалила в цілому закон про перезавантаження БЕБ
Згідно із законом, нового голову БЕБ обиратиме комісія з шістьох членів
фото з відкритих джерел

Ухвалений закон відповідає вимогам міжнародних партнерів та бізнесу

Народні депутати прийняли в цілому законопроєкт про внесення змін до закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи органу (#10439). Відповідне рішення ухвалили 239 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу. Можна було краще, але вже молодці» – каже він.

Народні депутати прийняли в цілому законопроєкт про внесення змін до закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
Народні депутати прийняли в цілому законопроєкт про внесення змін до закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Що передбачає ухвалений закон

За словами Железняка, нового голову БЕБ обиратиме комісія з шістьох членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Натомість переатестація проводитиметься комісією, куди ввійдуть шестеро представників від новообраного директора БЕБ і шестеро представників від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Так само три наступні роки працюватимуть кадрові комісії: шість від БЕБ та шість від партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Крім того, законопроєкт передбачає гарантовану незалежність директора Бюро економічної безпеки на рівні НАБУ/САП/НАЗК.

Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання нову версію законопроєкту про реформу Бюро економічної безпеки. За відповідне рішення проголосували 20 членів комітету. Зокрема вчора, 19 червня, профільний комітет Верховної Ради схвалив непогоджений з міжнародними партнерами текст законопроєкту про Бюро економбезпеки.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» пояснив, що проблема із прийняттям закону про БЕБ полягає у розбіжностях, які виникають під час його обговорення Кабміном із залученням бізнесу і партнерів на майданчику комітету.

До слова, посли держав «Групи семи» в листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.

Як повідомлялося, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки. За словами депутата Ярослава Железняка, законопроєкт передбачає прозорий конкурс на обрання керівника та добір персоналу БЕБ за участю міжнародних експертів, політичну незалежність органу, а також повне перезавантаження всього складу Бюро.

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Теги: Верховна Рада депутат Ярослав Железняк Бюро економічної безпеки України

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