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Перезавантаження БЕБ. Гетманцев пояснив, у чому проблема

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Перезавантаження БЕБ. Гетманцев пояснив, у чому проблема
Гетманцев наголосив, що учасники обговорення закону про перезавантаження БЕБ не можуть дійти згоди у деяких питаннях
фото з відкритих джерел

8 квітня фінансовий комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт N10439 про зміни до закону «Про Бюро економічної безпеки України»

Проблема із прийняттям закону про БЕБ полягає у розбіжностях, які виникають під час його обговорення Кабміном із залученням бізнесу і партнерів на майданчику комітету. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

«Є різні позиції щодо комісії з проведення конкурсу на голову БЕБ. Скажімо, певні антикорупційні організації і бізнес-асоціації наполягають, аби у міжнародних представників була більшість в комісії з призначення керівництва. Кабмін з цим не погоджується і небезпідставно вважає, що тут йдеться про суверенітет країни і про те, що рішення про призначення керівника має приймати той, хто буде нести подальшу відповідальність за діяльність органу», – зазначив нардеп.

Гетманцев повідомив, що 8 квітня фінансовий комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт №10439 про внесення змін до закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро в повторному першому читанні. Він передбачає такі норми:

  • відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра України не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;
  • перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ);
  • доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ;
  • директор БЕБ, призначений в порядку, передбаченому цим законом, формує нову дисциплінарну комісію.

Депутат наголосив, що прийняти закон про БЕБ в першому читанні не вдалося через те, що продовжується пошук балансу у ключових питаннях.

«Усім очевидно, що попередній конкурс, коли на голову БЕБ призначили колишнього податкового міліціонера (екскерівника ДФС Вадима Мельника – «Главком»), не був проведений успішно. Напевно, це була помилка, і тому необхідність участі міжнародників у конкурсі також визнають всі, водночас вона має бути збалансована з повноваженнями Кабміну», – зазначив Гетманцев.

Голова комітету розповів, що розбіжність виникла і щодо того, коли проводити переатестацію працівників. Він зазначив, що Кабмін пропонував робити це протягом року після завершення війни, багато хто з цим не погоджувався, але цю позицію відкоригували і вирішили, що переатестація відбуватиметься протягом року після призначення керівника.

Голова комітету наголосив, що «конструкція перезавантаження БЕБ повинна стати матрицею для перезавантаження митниці та податкової і призначення там постійних керівників». Ці керівники, за словами депутата, після призначення «несли б політичну відповідальність за те, що відбувається в цих органах і були б убезпечені від політичних впливів».

Нагадаємо, посли держав «Групи семи» в листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.

Як повідомлялося, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки. За словами депутата Ярослава Железняка, законопроєкт передбачає прозорий конкурс на обрання керівника та добір персоналу БЕБ за участю міжнародних експертів, політичну незалежність органу, а також повне перезавантаження всього складу Бюро.

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Теги: конкурс Кабмін закон Данило Гетманцев законопроєкт Бюро економічної безпеки України

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