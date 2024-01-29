Уряд зареєстрував два законопроєкти щодо перезавантаження БЕБ

Мін'юст планує розробити та зареєструвати ще кілька ініціатив у Верховній Раді

Проєкт закону №10439 стосується вдосконалення добору керівника БЕБ та переатестацію його заступників

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти щодо перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки України. Про реєстрацію документів повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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У Раді зареєстрували законопроєкти:

«Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро (№10439);

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (№10440).

Проєкт закону №10439 стосується вдосконалення добору керівника БЕБ та переатестацію його заступників. Процедура добору виписана за аналогією з добором директора НАБУ. Малюська заявив, що це перший випадок, коли уряд ініціює застосування інструменту переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів.

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Малюська розповів, що законопроєкт №10439:

передбачає вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора БЕБ, їхні права та обов’язки;

уточнює підстави звільнення директора БЕБ;

додає обов’язкове психофізіологічне опитування з поліграфом перед призначенням людини на посаду в БЕБ;

пропонує визначити положення щодо формування комісії, яка проводитиме аудит БЕБ;

передбачає переатестацію всього персоналу БЕБ (одразу – обов’язкова атестація заступників директора БЕБ, а через рік після припинення / скасування воєнного стану – атестація решти працівників БЕБ).

Законопроєкт №10440 змінює окремі положення Кримінально-процесуального кодексу, щоб дати змогу зробити роботу БЕБ «більш дружньою для бізнесу». Зокрема:

у кримінальних справах пропонується передбачити надання детективом БЕБ письмових доручень на проведення слідчих дій підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам;

виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності пропонують здійснювати у присутності представника Ради бізнес-омбудсмена (аналогічні зміни у КПК);

досудове розслідування кримінальних правопорушень за статтями 201, 305 Кримінального кодексу України, які підслідні слідчим органам безпеки, передбачається віднести до підслідності БЕБ.

Мін'юст оголосив, що планує розробити та зареєструвати ще кілька ініціатив, які торкнуться ширшого кола питань кримінального процесу.

Центр протидії корупції проти

Центр протидії корупції вже розкритикував ці документи. Там зазначають, що уряд знову відмовився від моделі повноцінної переатестації співробітників БЕБ. Мовляв, єдиною зміною порівняно з минулою версією пропозицій Кабміну є те, що проєкт розділено на дві частини.

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Зокрема, зміни до КПК буде розглядати правоохоронний комітет парламенту, «яким керує «слуга» Сергій Іонушас, що раніше блокував скасування «правок Лозового».

«Найгіршою частиною урядового законопроєкту залишається питання переатестації персоналу. Уряд пропонує затверджувати правила переатестації своїм рішенням. На рівні закону не визначено ні порядку атестації, ні критеріїв, ні порядку визначення атестаційних комісій. На практиці це означає, що такі правила не дозволять ефективно очистити орган», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, правки Лозового були ухвалені Верховною Радою VIII скликання 3 жовтня 2017 року за пропозицією народного депутата Андрія Лозового, через що отримали умовну назву «правки Лозового». Вони дозволяють затягувати розгляд справ щодо топ-корупціонерів, а потім закривати їх.

Як повідомлялося, у Верховну Раду 25 вересня внесли оновлений законопроєкт про перезапуск Бюро економічної безпеки № 10088.