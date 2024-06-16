Одеські медики звернулися до президента з вимогою

Бригади швидкої допомоги в кожній області роблять по тисячі виїздів щодня та рятують людей, а інколи й під обстрілами

В Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги закликала Президента України Володимира Зеленського забронювати співробітників «екстренки» від мобілізації. Петиція уже зібрала понад дев'ять тисяч підписів.

«Нас по всій країні близько 75 тисяч працівників-лікарів, фельдшерів, медичних техніків, диспетчерів, санітарів та водіїв. Ми всі ці два роки війни виконуємо свої обов'язки, рятуємо життя, виїжджаємо на виклики під обстрілами та під час тривог, а іноді й помираємо від ворожих ударів ракет. Ми сумлінно служимо нашій державі та народу», – йдеться в петиції.

Нагадуємо, щоб створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації. Про це розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum.

За його словами, задля безпечної діяльності аграріїв прийняли декілька рішень щодо мобілізації:

«Перше – це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге – подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових», – зазначив Тарас Висоцький.

Раніше повідомлялося, що деякі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації. Але у низці випадків компаніям можуть у цьому відмовити. Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Посадовець пояснив, що спочатку підприємство чи організація звертаються до органів влади з заявою про визнання їх критично важливими. Для отримання такого статусу необхідно відповідати всім критеріям. Кожне міністерство або центральний орган виконавчої влади встановлює свої критерії. Після перевірки відповідними службами видається наказ про визнання підприємства критично важливим.

Коли компанія отримує цей статус, воно подає список своїх військовозобов'язаних, яких хоче забронювати, до центрального органу виконавчої влади або обласної військової адміністрації (ОВА). Потім цей список надсилається до Міноборони або інших відповідних органів, де військовозобов'язані перебувають на обліку.