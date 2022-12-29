У Херсоні окупанти обстріляли кардіологічний диспансер, є поранені (фото)

Через обстріл постаждало двоє людей – охоронець та працівник котельні

У четвер, 29 грудня, росіяни обстріляли Обласний кардіологічний диспансер у Херсоні. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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Через обстріл постаждало двоє людей – охоронець та працівник котельні.

Окрім того, у кардіологічному диспансері зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

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«Майже щодня під обстрілами медичні заклади. Днями це був пологовий будинок. Сьогодні внаслідок російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер», - написав Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії. До міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.

Загарбники після деокупації міста продовжують нещадно бити по Херсону. 24 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню. У результаті удару зайнялися 6 легкових автомобілів. Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі.

За даними Херсонської обласної прокуратури, загинуло щонайменше вісім цивільних осіб. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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У вівторок, 27 грудня, окупанти обстріляли пологовий будинок Херсона. У закладі перебували породіллі.

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