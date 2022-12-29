Британія відреагувала на масований обстріл

Мелінда Сіммонс: «РФ відкидає мирний план Зеленського»

Сьогоднішня атака Росії по території України вкотре доводить, що РФ не хоче миру. Про це повідомила пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.

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«Росія запустила ракети по Україні, включно з Києвом і Львовом. Поранені цивільні особи. РФ відкидає мирний план Зеленського. Росія не хоче миру з Україною. Росія хоче підкорити Україну», – написала вона.

Нагадаємо, у ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня по території України, кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Галущенко попередив, що у зв'язку з сьогоднішньою атакою слід очікувати аварійних відключень електропостачання. Водночас міністр запевнив, що енергетики вже працюють над відновленням подачі електрики.

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Як повідомлялося, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.