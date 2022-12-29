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Британія відреагувала на масований обстріл

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія відреагувала на масований обстріл
фото з відкритих джерел

Мелінда Сіммонс: «РФ відкидає мирний план Зеленського» 

Сьогоднішня атака Росії по території України вкотре доводить, що РФ не хоче миру. Про це повідомила пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.

«Росія запустила ракети по Україні, включно з Києвом і Львовом. Поранені цивільні особи. РФ відкидає мирний план Зеленського. Росія не хоче миру з Україною. Росія хоче підкорити Україну», – написала вона.

Нагадаємо, у ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня по території України, кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Галущенко попередив, що у зв'язку з сьогоднішньою атакою слід очікувати аварійних відключень електропостачання. Водночас міністр запевнив, що енергетики вже працюють над відновленням подачі електрики.

Як повідомлялося, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

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Теги: росія міністр обстріл посол автомобіль Герман Галущенко

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