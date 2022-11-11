Чи вступить Україна в НАТО до закінчення війни – прогноз Арестовича
Українська армія отримала неоціненний бойовий досвід у війні з Росією
Радник Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що Україну не приймуть до НАТО до кінця війни з Росією. Про це він повідомив в ефірі «Фейгін LIVE».
Також Арестович передбачає велику допомогу Україні від країн Заходу.
«Нас не приймуть в НАТО до кінця війни. А ось допомагатимуть, бо ми де-факто член НАТО. Очевидно, що ми боєздатніші за кількісними та якісними характеристиками, ніж все НАТО, крім США, турецької армії, британської, французької», – сказав Арестович.
Також радник Офісу президента переконаний, що такого бойового досвіду як в ЗСУ немає в жодної країни НАТО. «Неможливо просто організувати війну, щоб офіцери отримали бойовий досвід», – додав Арестович.
Раніше Арестович спрогнозував, скільки часу знадобиться ЗСУ для звільнення Херсона.
Зазначимо, радник ОП вважає, що попри заяви Росії про відведення військ, у Херсонській області не спостерігається стрімкої втечі росіян з правого берега. За словами Арестовича, за 4 години Каховською дамбою пройшло приблизно 200 одиниць техніки, але це «не дуже багато».
Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».
Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.
А президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про вивід військ із правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що Москва має «реальні проблеми» з військовими.
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