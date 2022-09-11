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Вступ України до ЄС: Стефанішина пояснила, що впливає на процес приєднання           

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України до ЄС: Стефанішина пояснила, що впливає на процес приєднання           
Рішення про приєднання до ЄС залежить не лише від вчинків України
фото з відкритих джерел

Стефанішина: «Навіть, якщо ми виконаємо угоду про асоціацію, нам потрібно буде мобілізувати єдність 27 країн ЄС»   

Приєднання України до Європейського союзу навряд чи відбудеться до 2024 року. Про це заявила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час телемарафону.

«Якщо б це рішення залежало виключно від України, то я б могла спрогнозувати, що у 2024 році Україна могла б почати приєднуватися до ЄС. Але це залежить не тільки від України. Навіть, якщо ми виконаємо угоду про асоціацію, навіть, якщо ми виконаємо всі сім рекомендацій та почнемо переговори про членство, то на кожному цьому етапі нам потрібно буде мобілізувати єдність 27 країн ЄС, і для початку перемовин, і для завершення перемовин, і для приєднання до ЄС, для відкриття фінансування внутрішнього», – зазначила вона.

За словами Стефанішиної, це означає, що той досвід по отриманню статусу кандидата, який має Україна, треба повторювати багато разів протягом всього періоду до приєднання до ЄС.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв’ю «Главкому» розповіла, що президент Володимир Зеленський дав доручення виконати 100% завдань щодо підготовки до членства України в Євросоюзі. Урядовиця наголосила, що шлях до членства в ЄС «іноді важливіший навіть за саме членство».

За словами чиновниці, президент ставить завдання вступу до ЄС конкретно за свого терміну. Однак, як наголосила Стефанішина, наразі невідомо, скільки триватиме війна, яка створює значні труднощі на шляху України до вступу в ЄС.

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Теги: Європейський союз Ольга Стефанішина Україна

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