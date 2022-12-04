Фінляндія назвала головну причину вступу до НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії заявив, що його країна побоюється ядерних погроз Росії

Російське вторгнення в Україну викликало підвищений рівень безпеки в Європі, а ядерна риторика Москви послужила ключовим фактором, який спонукав Фінляндію подати заявку на вступ до НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє Kyodo.

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За словами міністра, ядерні загрози Москви залишили Фінляндію, яка має з Росією загальний кордон довжиною близько 1300 кілометрів, замислитися над тим, як реагувати і звідки заручитися підтримкою у разі такої риторики.

За словами Хаавісто, ці побоювання були однією з причин, які спонукали Фінляндію внести історичні зміни до своєї політики безпеки та подати заявку до Організації Північноатлантичного договору.

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Глава МЗС також розповів, що нещодавні атаки на електроенергетичну інфраструктуру України були «дуже жорстокими» та позбавили простих людей опалення, освітлення та каналізаційних систем, що свідчить про те, що Росія веде тотальну війну проти мирних жителів в Україні.

Головний дипломат країни також підтвердив важливість ядерної безпеки під час війни і сказав, що серйозна аварія на контрольованій Росією Запорізькій атомній електростанції буде «одним із найгірших сценаріїв, які можуть статися».

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін здивований провалом своєї армії в Україні й може на деякий час зменшити апетити щодо цілей війни. Водночас він не відмовиться від планів щодо захоплення країни у довгостроковій перспективі.