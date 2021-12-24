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    Соціологи з'ясували ставлення українців до держави Ізраїль

    опитування
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    Українці вважають Ізраїль дружньою та близькою до себе країною - Соціологи з'ясували ставлення українців до держави Ізраїль
    Українці вважають Ізраїль дружньою та близькою до себе країною
    фото з відкритих джерел

    Опитування показало, що 88,2% жителів України підтримують співпрацю з Ізраїлем у медичній області, а 68,1% – у військовій

    На честь 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною ізраїльське посольство в Києві замовило опитування громадської думки, щоб з'ясувати, як українці ставляться до єврейської держави, хотіли б у ній побувати і на чиїй стороні вони в ірано-ізраїльському протистоянні. Сайт Ynet опублікував результати дослідження.

    Воно показало, що українці вважають Ізраїль дружньою та близькою до себе країною, що в ізраїльському посольстві передбачали ще до опитування. Вибірці українців було поставлено такі питання:

    Чи вважаєте ви Ізраїль дружньою до Україну державою?

    • Так – 55,1%
    • Ні – 17,3%
    • Не знаю чи важко відповісти – 27,6%

    Кого ви підтримуєте у конфлікті між Ізраїлем та Іраном:

    • Жодну із сторін – 53,9%
    • Ізраїль – 27,5%
    • Мені не відомо про існування такого конфлікту – 9,1%
    • Важко з відповіддю – 8%
    • Іран – 1,4%

    Про двосторонню співпрацю

    Опитування показало, що 88,2% жителів України підтримують співпрацю з Ізраїлем у медичній області, а 68,1% – у військовій.

    Про туризм до Ізраїлю

    66% опитаних зізналися, що хотіли б побувати в Ізраїлі.

    «Результати опитування доводять те, що ми й так знали з приводу ставлення українців до Ізраїлю, – каже посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. – Між нашими країнами сформувалися близькі зв'язки та дружні стосунки. Останні 30 років нам вдалося налагодити співпрацю між нашими народами. Ми продовжимо втілювати в життя потенціал для розвитку співробітництва в економічній, технологічній, просвітницькій та культурній сферах».

    Опитування було проведено міжнародним інститутом соціології у Києві протягом грудня 2021 року.

    У середині грудня Верховна Рада в першому читанні підтримала криміналізацію проявів антисемітизму.

    Варто зазначити, що у жовтні президент підписав закон щодо протидії антисемітизму. Прояви антисемітизму відповідно до закону:

    • заклик, приховування або виправдання вбивства;
    • висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження;
    • заперечення Голокосту;
    • виготовлення та поширення матеріалів з антисемітськими висловлюваннями;
    • пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям.

    Порушення цих вимог, згідно із законом, тягнутиме за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Ідеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

    Нагадаємо, Верховна Рада 22 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт про протидію антисемітизму та його проявам.

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    Теги: соцопитування Ізраїль Іран туризм посол українці Україна Михайло Бродський
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    Соціологи з'ясували ставлення українців до держави Ізраїль