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Україна отримає «конкретні шляхи» для вступу в НАТО – Держдеп США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Україна отримає «конкретні шляхи» для вступу в НАТО – Держдеп США
Альянс обговорить, як допомогти Україні підготуватися до членства в НАТО
фото з відкритих джерел

У підсумковій декларації саміту НАТО буде підтверджено, що Україна стане членом Альянсу, але конкретне формулювання ще узгоджується

Під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 по 11 липня, Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. Про це розповів заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс в інтерв'ю «Голосу Америки».

Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується.

За словами Джонса, Альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.

Він додав, що на саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Нагадаємо, Україна хотіла б отримати щось схоже на запрошення до НАТО під час саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Як відомо, у Вашингтоні менш ніж за тиждень відбудеться саміт НАТО. Однак Україні варто очікувати, як на гарні новини так, і не дуже. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради та експосол США в Україні Джон Гербст.

Як повідомлялося, журналісти газети The Daily Telegraph з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту США повідомили, що Київ за останні два роки багато зробив для реформування країни. Однак країни-члени НАТО не хочуть запрошувати до Альянсу Україну через масштабну корупцію в державі.

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Теги: НАТО саміт Україна

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