Окупанти активізувалися на Торецькому напрямку: аналітики назвали причину

Торецьк пропонує російським військам гнучкий пункт відправлення, з якого вони можуть атакувати у двох напрямках

Росія має намір використати наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування або в районі Часового Яру або в районі Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські приготування, які можуть втілитися у плани на різних напрямках, свідчать про більш розвинутий рівень оперативного планування і передбачення, ніж той, на який російське командування було здатним на початку 2022 року.

Водночас, як зазначають аналітики, здатність цього оперативного планування досягти результатів буде обмежена загальним низьким тактичним потенціалом російських сил, які зараз воюють у цих районах.

На думку військових аналітиків, якщо російським військам вдасться розвинути більший виступ у напрямку Шуми-Південне-Північне-Торецьк, то вони зможуть більш реально загрожувати Часовому Яру з півдня.

Російські війська продовжували наступати в районі на південь і південний схід від Часового Яру, зокрема поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, що свідчить про те, що російське командування залишається зацікавленим принаймні у збереженні доступу до південного флангу району Часового Яру.

Експерти ISW припускають, що російське командування, можливо, вирішило посилити наступальні операції під Торецьком у середині червня саме тому, що цей район пропонує російським військам гнучкий пункт відправлення, з якого вони можуть атакувати на північ у напрямку Часового Яру або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, залежно від того, який маршрут атаки російське командування вважає найбільш перспективним.

Як раніше зазначав ISW, основна концентрація російських військ у районі Торецька сформована з низькокваліфікованих сил «ДНР» та територіальних військ, яким, ймовірно, буде складно належним чином здійснювати атаки, особливо з огляду на те, що Україна отримає додаткову військову допомогу впродовж наступних тижнів та місяців.

Нагадаємо, російські загарбники нещодавно просунулися в межах Вовчанська, Часового Яру та поблизу Авдіївки.