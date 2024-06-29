Зеленський прокоментував атаку РФ на Вільнянськ Запорізького району

У наслідок атаки загинуло семеро людей, серед них дві дитини

Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних, внаслідок атаки на Вільнянськ. Відповідну заяву опублікував у Telegram.

«Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти. Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що є спосіб подолати щоденні російські удари: знищувати окупантів.

«Наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні», – наголосив президент.

Очільник України зауважив, що будь-яке затягування партнерів із допомогою у війні означає втрату людських життів.

Нагадаємо, що Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. В результаті чого загинули семеро людей.

До того ж росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі. Іван Федоров зауважив, що є пошкодження, але люди не постраждали.

До слова, що 29 червня окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району. В результаті пошкодження отримали двоє людей. Ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.