Порошенко зізнався, що вже два роки не заходить у соцмережі



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Президент України Петро Порошенко

За словами президента, про все, що відбувається у соцмережах, його інформує дружина

Президент України Петро Порошенко зізнався, що вже два роки не заходить у соцмережі.

Про це він сказав під час прес-конференції на НСК «Олімпійський», відповідаючи на питання одного з журналістів, яке звучало так: «Чому Порошенко не бачив своїх помилок до першого туру?»

«Щодо змін після першого туру. Проблема не в тому, що хтось приховував (чи ні) від мене інформацію. Я не живу у закритій банці. Та маю зізнатися, що я набагато менше чи взагалі не присутній у соцмережах за останні два роки. Мене про все, що відбувається там, інформує дружина. Я зробив висновки. Є речі, які збіглися: створення Антикорупційного суду, наприклад».

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».