Вибори-2019: Порошенко пояснив, чому досі, як і Зеленський, не представив свою команду
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Після президентських виборів Порошенко має намір ініціювати зміни, аби ліквідувати посади голів ОДА
Президенет України Петро Порошенко, який балотується на другий термін, пояснив, чому він досі, як і Володимир Зеленський, не представив свою команду. Про це він сказав під час прес-конференції на НСК «Олімпійський».
«Всі голови ОДА йдуть у відставку одразу після обрання нового президента. Коли ми говоримо про МВС та Міністерство оборони, я можу лише пропонувати на вакантні посади, але міністрів відправляти у відставку я не збираюсь. Так, після парламентських я скористаюся своїм правом та запропоную свої кандидатури. Всі прізвища міністрів ви знаєте», - сказав чинний голова держави.
Порошенко додав, що після президентських виборів має намір ініціювати зміни, аби ліквідувати посади голів ОДА. «Виконавча влада передаватиметься громадам», - уточнив президент.
Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.
Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».