Вибори-2019: Порошенко пояснив, чому досі, як і Зеленський, не представив свою команду



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Президенет України Петро Порошенко

Після президентських виборів Порошенко має намір ініціювати зміни, аби ліквідувати посади голів ОДА

Президенет України Петро Порошенко, який балотується на другий термін, пояснив, чому він досі, як і Володимир Зеленський, не представив свою команду. Про це він сказав під час прес-конференції на НСК «Олімпійський».

«Всі голови ОДА йдуть у відставку одразу після обрання нового президента. Коли ми говоримо про МВС та Міністерство оборони, я можу лише пропонувати на вакантні посади, але міністрів відправляти у відставку я не збираюсь. Так, після парламентських я скористаюся своїм правом та запропоную свої кандидатури. Всі прізвища міністрів ви знаєте», - сказав чинний голова держави.

Порошенко додав, що після президентських виборів має намір ініціювати зміни, аби ліквідувати посади голів ОДА. «Виконавча влада передаватиметься громадам», - уточнив президент.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».