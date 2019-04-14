Порошенко призначив Зеленському наступну зустріч: завтра ввечері на ICTV



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Президенет України Петро Порошенко

«Відсидітись» не вдасться», - підкреслив Порошенко

Президенет України Петро Порошенко, який балотується на другий президентський термін, призначив кандидату в президенти Володимиру Зеленському зустріч на телеканалі ICTV 15 квітня. Про це він сказав під час прес-конференції на НСК «Олімпійський», де розраховував на дебати з Зеленським, але його опонент не прийшов.

«Я зроблю все, аби дебати відбулися. Єдине, на що я не піду, – це на порушення закону. Кандидати беруть, а не «можуть брати» участь у дебатах на «Суспільному». О 20 годині 19 квітня – така вимога законодавства. Якщо Зеленський не прийде сьогодні (лишилося 10 хвилин) … Шановний Володимире Олександровичу, завтра нас з вами запросили в ефір «Свободи слова» на ICTV. Я буду завтра там. Вас також запросили. Не бійтеся, я не ставлюсь до цього зверхньо. Не встигаєте доїхати сьогодні чи завтра – я запрошу вас післязавтра. У вас буде можливість розповісти громадянам про свої плани», - сказав Порошенко.

«Відсидітись» не вдасться», - додав чинний президент.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».