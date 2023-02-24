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За рік вторгнення рекордна кількість нардепів достроково втратила мандати

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
За рік вторгнення рекордна кількість нардепів достроково втратила мандати
Водночас для уникнення відповідальності більшість депутатів діяла на випередження і склала мандати за власним бажанням
фото: з відкритих джерел

Зараз в парламенті залишилась найменша в історії кількість депутатів

Вперше за історію українського парламентаризму за рік повномасштабної війни Росії проти України рекордна кількість нардепів – 17 – достроково втратила мандати. Про це повідомляє Рух ЧЕСНО. 

Майже всі вони є представниками забороненої проросійської партії ОПЗЖ та фігурантами Реєстру держзрадників. Водночас для уникнення відповідальності більшість з них діяла на випередження і склала мандати за власним бажанням. Станом на зараз у парламенті залишилась найменша в історії кількість депутатів – 405.

У річницю повномасштабного вторгнення парламентарі проголосували за дострокове припинення повноважень ще трьох нардепів від ОПЗЖ — Олега Волошина та подружжя Наталію Королевську і Юрія Солода

За рік вторгнення рекордна кількість нардепів достроково втратила мандати фото 1

Більшість депутатів, які достроково втратили мандати, були обрані від забороненої партії ОПЗЖ, троє від владної «Слуги народу» та ще троє були позафракційними. Майже половина з них є мажоритарниками. Серед них зокрема досить знаковими є фігурант Реєстру держзрадників, голова політради забороненої партії ОПЗЖ і голова стратегічної ради партії Віктор Медведчук, який був найбільшим донором центрального штабу цього проросійського політпроєкту. 

Помітними є співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович, подружжя Наталії Королевської та Юрія Солода, проросійський олігарх та диякон РПЦ мажоритарник із Маріуполя Вадим Новинський.

Після повномасштабного вторгнення ЦВК зупинила усі виборчі процеси в країні як на рівні парламенту, так і на місцевому рівні. Відповідно провести довибори на мажоритарних округах в умовах воєнного стану неможливо. Тому очікувано, що після дострокового припинення депутатських повноважень місця колишніх представників забороненої проросійської партії ОПЗЖ в парламенті залишаться вакантними до кінця скликання

Нагадаємо, що вчора парламент позбавив Олександра Трухіна депутатського мандата. Таке рішення підтримали 288 нардепів.

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Теги: Віктор Медведчук Верховна Рада Вадим Рабінович депутат Вадим Новинський партії парламент

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