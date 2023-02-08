Хто такі «вагнерівці»: міжнародна компанія, злочинна, терористична або все разом?

Пригожин стане легітимною ціллю для американських військово-повітряних сил?

6 лютого 2023 року Верховна Рада України ухвалила постанову під номером 8397 «Про визнання російської злочинної організації, відомої під назвою «приватна військова компанія Вагнера» або «Група Вагнера», міжнародною злочинною організацією та засудження її учасників». Її остаточний текст іще не виклали на сайті парламенту, однак, імовірно, ухвалили текст, рекомендований профільним комітетом із питань національної безпеки та оборони. Oкремі пропозиції до цієї постанови громадської організації «Інститут постінформаційного суспільства» та наших колег у парламенті врахували, інші – демонстративно проігнорували.

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Ще одна постанова, ухвалена того ж дня, – «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями» №3735. Проєкт цієї постанови кілька років тому внесла фракція «Європейська солідарність», однак, імовірно, ухвалити її запропонували 6 лютого в обмін на голоси для постанови 8397.

Події, що передували такому швидкому рішенню парламенту, я описував у попередній публікації. За словами Координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, Міністерство фінансів США включило «Вагнер» до списку великих транснаціональних злочинних організацій відповідно до Адміністративного указу 13581 із внесеними до нього поправками та запровадило додаткові санкції проти «Вагнера» та його мережі підтримки на кількох континентах. Так Білий дім наголосив на серйозності трансконтинентальної загрози, яку являє собою «Вагнер».

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У той же час у Конгресі США з початку грудня 2022 року розглядається проєкт закону HARM – Holding Accountable Russian Mercenaries Act, покликаний додати групу «Вагнер» до списку терористичних організацій у відповідності до Адміністративного наказу 13224, підписаного президентом США Джорджем Бушем-молодшим 23 вересня 2001 року у відповідь на терористичні акти 11 вересня 2001 року.

Ці два підходи відрізняються важливим контекстом: обговоренням дій групи «Вагнера» та її підтримки з боку Міністерства оборони Росії як тероризму. Яскравим прикладом відмінності між злочинними діями і тероризмом для уряду США є його ставлення до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Ірані. У ніч на третє січня 2020 року генерал-майор КВІР Касем Сулеймані був знищений авіаударом американської армії, оскільки він очолював підрозділ, що вбивав людей за межами Ірану. А сам КВІР був доданий до списку терористичних організацій.

Таким чином, якщо група «Вагнер» буде визначена терористичною організацією, Євгеній Пригожин стане легітимною ціллю для американських військово-повітряних сил. Однак Джейк Салліван, радник президента Джо Байдена з національної безпеки, не може цього допустити, адже це могло би призвести до ескалації конфлікту з Кремлем, чого офіційний Вашингтон ось уже рік прагне уникнути. Тому американський уряд розглядатиме «Вагнер» на рівні з японською якудзою й мексиканськими наркокартелями. Тобто протидіяти їй будуть, але жодних авіаударів. І позицію Вашингтона в цьому контексті можна зрозуміти.

Не зрозуміло одне: чому Україна має повторювати дії Вашингтона, якщо ми вже влучаємо у вагнерівців своїми ракетами?

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Українському парламенту було б логічніше рухатися у спільному напрямку своїх колег по всьому світі. Так, парламент Канади одноголосно ухвалив звернення до уряду із закликом визнати групу «Вагнер» терористичною організацією. Те саме збираються зробити у Великій Британії.

Депутат Європейського Парламенту з Ісландії Біллі Келлехер, який днями відвідав Київ та зустрічався з Олександром Корнієнком, був автором листа, підписаного 41 євродепутатом, щодо визначення «Вагнера» терористичною організацією. Ініціатори української постанови могли би з ним поспілкуватися в Києві про його думки з цього приводу, якби стежили за темою боротьби проти «Вагнера» і Пригожина.

Саме терористичні дії групи «Вагнера» розглядаються як ключовий наратив протидії цьому світовому злу. Тому було б логічно, якби Служба безпеки України, діючи за нормами закону «Про боротьбу з тероризмом» (стаття 11-1), створила умови для аргументування необхідності визначення групи «Вагнер» як терористичної організації – як в Україні, так і на міжнародному рівні. В тому числі на рівні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Надто ж зважаючи на факти порушення збройного ембарго Ради Безпеки ООН у Лівії, які вчинили саме вагнерівці.

Визнання групи «Вагнер» терористичною організацією обговорюється публічно віддавна. СБУ веде багато проваджень, пов’язаних із цим. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що Євгенію Пригожину оголосили підозри у скоєнні злочинів за статтями 437 та 110 Кримінального кодексу України. Це величезний обсяг роботи, який іще не враховує злочини «Вагнера» в усьому світі. Цій розгалуженій роботі потрібна стратегія і всі досяжні інструменти, зокрема визнання «Вагнера» терористичною організацією.

Що ж до визначення «міжнародна злочинна організація», то поки що я не знаю українських нормативно-правових актів, що чітко окреслюють, які зміни в підходах до припинення злочинних дій відбуваються після того, як організацію назвуть саме цими словами. До того ж, і американське, і міжнародне законодавство здебільшого оперує поняттям «транснаціональна злочинна організація».

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Нам слід подякувати працівникам СБУ й поліції за їхній внесок у збройну боротьбу проти групи «Вагнер». Але боротьба була б ефективнішою, якби у протидії цьому ворогу держава мала єдину стратегію, яку би декларувала західним партнерам. Ось якою ця стратегія могла би бути.

Дії Євгенія Пригожина й мереж, які він створив у країнах Африки та Близького Сходу, виходять далеко за межі насильства й тероризму: це також контрабанда алмазів, зброї, хабарництво, втручання в політичний процес та повалення конституційного ладу в окремих державах. Очевидно, що, крім дій найманців групи «Вагнер», Пригожин глибоко інтегрований у транснаціональну злочинність. За його наказом навіть зламали месенджер WhatsApp зятя Сергія Лаврова (хоча, думаю, саме за це ми його винагородимо, а не покараємо). Отже, дії Євгенія Пригожина та його мережі вкладаються у визначення транснаціональної злочинності. Всі його та пов’язані з ним активи у світі мають бути ідентифіковані й конфісковані на користь України.

Найманці групи «Вагнер» убивають, катують, залякують, викрадають, ґвалтують людей тощо. Є також люди, які допомагають цим людям у різних країнах, виправдовують і глорифікують їхні злочини. Дії найманців та їхніх посіпак слід визначити як терористичні, що створить легітимні інструменти знищення потвор в усьому світі.

Такий комплексний підхід, яким могла б керувати міжвідомча група українських правоохоронців і розвідників, дав би ефективні результати в боротьбі проти світового зла.