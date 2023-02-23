«Починається диктатура». Гончаренко виставив відео суперечки зі Стефанчуком

Рада відсторонила Лероса від пленарних засідань до кінця війни

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не поставив на голосування законопроєкти про позбавлення мандатів представників ОПЗЖ. Натомість Рада проголосувала за відсторонення народного депутата Гео Лєроса від засідань парламенту за образливий виступ, який був адресований главі Офісу президента Андрію Єрмаку.

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Через це у парламенті розпочалася суперечка. Відповідне відео опублікував нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Навіщо викидати ОПЗЖ з Ради? Навіщо боротись з пʼятою колоною? Правильно – не треба. А знаєте, з ким треба боротись? З Гео Леросом, який опорочіл честь нашого Кормчего – Андрія Єрмака. Це просто абсурд. Під час війни ми маємо бути єдині і боротись з Росією. Натомість, влада почала боротись з опозицією... Починається диктатура. От що починається», – зазначив Гончаренко.

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Згодом Гончаренко записав відео з відстороненим Леросом, у якому наголосив на незаконності такого рішення.

«Єрмак – не народ України, Єрмак – не президент України, Єрмак – секретар Президента. Крапка. Парламент України – основа демократії, свободи та нашої незалежності», – додав Гончаренко.

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Нагадаємо, сьогодні Рада відсторонила Лероса, який образив Єрмака, від засідань до кінця війни.

Нещодавно Лерос заявив, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має спільний будівельний бізнес з обраним від забороненої партії ОПЗЖ Вадимом Столаром. До повномасштабної війни його партнером був і кум Путіна Віктор Медведчук.