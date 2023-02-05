Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України

«Правляча партія «Продовжуємо зміни» використала посла Москаленка, аби той відправив листа і вказав в ньому, яку допомогу потребує Україна»

Болгарія на початку війни не надавала Україні військову допомогу. Причиною була не лише позиція правлячої партії та уряду, а й дії тодішнього посла України в Болгарії Віталія Москаленка. Він передав до парламенту Болгарії лист, в якому містилося прохання про допомогу з ремонтом військової техніки, водночас про надання зброї нічого не йшлося. Цей лист дозволив правлячій коаліції внести в парламент цю пропозицію, але не те, що було дійсно важливим на той час. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів депутат партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії», голова парламентського комітету з оборони Хрісто Гаджев.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Трохи згодом після початку війни нами (партія Громадяни за європейський розвиток Болгарії – «Главком»), а також «Демократичною Болгарією», на розгляд парламенту було внесено пропозицію про надання Україні прямої військової допомоги. Тодішній уряд місяць затягував розгляд даної пропозиції. Після того, як терміни її розгляду вийшли, ми, скориставшись конституційною процедурою, внесли її на позачергове засідання 4 травня. На жаль, тоді правляча партія «Продовжуємо зміни» використала посла Москаленка, щоб той відправив листа і вказав в ньому, яку допомогу потребує Україна», – розповів політик.

За словами Хрісто Гаджева, у листі йшлося про підтримку членства України в ЄС, допомогу українським громадянам, які втікають від війни, експорт українського зерна до Варни, посилення енергетичного співробітництва, ремонт української військової техніки на болгарських оборонних підприємствах та продовження доставки гуманітарної допомоги. Однак там не йшлось про військову допомогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цей лист дозволив правлячій коаліції внести в парламент пропозицію, в якій містились вищевказані шість пунктів, але не те, що було дійсно важливим на той час», – пояснив болгарський депутат.

Нагадаємо, Болгарія відмовила у наданні військової допомоги Україні на запит посла України Віталія Москаленка. Парламент Болгарії 4 травня проголосував за те, щоб уповноважити уряд реалізувати пакет заходів щодо надання допомоги Україні, включаючи ремонт української військової техніки на болгарських заводах. При цьому пропозиції, які б Болгарії давали чіткий мандат на постачання зброї Україні, були відхилені.

Нагадаємо, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський звільнив Віталія Москаленка, який до тепер обіймав посаду посла України в Болгарії.

Президент Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду Олесю Ілащук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У листопаді минулого року Болгарія офіційно приєдналась до країн, які надають Україні військову допомогу, а в грудні вже розпочала передачу зброї. Цього місяця німецька Welt опублікувала матеріал, з якого випливає, що Софія почала допомагати нам зброєю ще на початкових етапах війни, проте ніде цього не афішувала.

Президент Болгарії 2 лютого розпустив Національну асамблею і призначив дострокові парламентські вибори на 2 квітня. Крім того, призначено тимчасовий уряд перед достроковими виборами, які стануть п’ятими в Болгарії за два роки.