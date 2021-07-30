За заявами про наступ на реформу корпоративного управління «Нафтогазу» стоїть інстинкт самозбереження на посаді, – політолог

«В 2020 році група «Нафтогаз» отримала збиток в 19 млрд гривень! При цьому члени правління сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди!!!», – написав Голобуцький

Голобуцький вважає, що влада має перезавантажити склад наглядової ради «Нафтогазу»

Наглядову раду «Нафтогазу» потрібно перезавантажити, за їх гучними заявами про наступ на реформу корпоративного управління стоїть банальне бажання залишитись на солодкій посаді. Про це написав політолог Олексій Голобуцький в блогі на Лізі.

«Новини, що надходять з «Нафтогазу», шокують. Наглядова рада НАКу визначила, що розміри премій чотирьох членів правління цієї збиткової держкомпанії (Отто Арнолда Ватерландера, Петруса Стефануса ван Дріла, Сергія Переломи та Ярослава Теклюка) в поточному році складуть 126 млн. грн. Якщо до цього додати суму потенційної вихідної допомоги, то НАК може витратити на преміювання цих «трудяг» аж 215 млн. грн.

Нагадаю, що в 2020 році група «Нафтогаз» отримала збиток в 19 млрд гривень! При цьому члени правління в збитковому для компанії році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди!!!», – написав Голобуцький.

На його думку, всі гучні заяви членів наглядової ради щодо згортання владою реформи корпоративного управління ніщо інше, як бажання членів ради залишитись на своїх посадах, де вони отримують надзвичайно високі зарплати та премії, при тому, що компанія отримує колосальні збитки.

«Гучні слова Наглядової ради – це просто слова. Її члени, попри іноземне громадянство, – просто люди, з усіма притаманними людям слабкостями. За гучними заявами про стандарти управління та про порушення їхніх прав стоїть банальний інстинкт самозбереження на солодкій посаді», – написав Голобуцький.

Експерт вважає, що влада має перезавантажити склад наглядової ради та продовжити реформу корпоративного управління.

«В жодному разі не згортати реформу корпоративного управління. Навпаки – рішуче рухатися вперед. Виправляючи допущені помилки. Адже ці помилки ми знаємо поіменно. Наглядова рада «Нафтогазу» має бути перезавантажена. І чим скоріше – тим краще», – підсумував Голобуцький.