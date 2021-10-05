Чому не працює Facebook: відповіді на головні питання

«Главком» підготував відповіді на головні питання, які стосуються збоїв в роботі Facebook, Instagram та Messenger

У понеділок, 4 жовтня, стався один з найбльш масштабних збоїв у роботі найбільших соціальних мереж світу. Одразу припинили роботу Facebook, Messenger, Instagram та WhatsApp. Спостерігалися проблеми також у Twitter і Telegram.

«Главком» дослідив причини, які призвели до масштабного онлайн-колапсу. Та підготував відповіді на головні питання.

Які сайти та додатки не працюють?

Не момент публікації матеріалу не працювали:

facebook.com;

instagram.com;

додатки Facebook та Instagram на Android та IOS;

месенджери WhatsApp та Messenger.

Чому не працюють саме ці сайти та додатки?

Всі ці сайти та додатки пов’язані з єдиною компанією – Facebook, яка володіє соціальною мережею Instagram та месенджерами WhatsApp та Messenger.

Тож, проблеми у роботі Facebook, як сніжний ком, потягнули за собою і збій у роботі підконтрольних компаній та офісів.

Чому стався збій у роботі Facebook та інших сайтів та додатків?

Facebook та інші сайти і додатки не працюють через проблеми з інформацію про сайти – браузери просто не можуть їх знайти. З якихось причин, компанія видалила інформацію з інтернету, яка дозволяла браузерам та додаткам відшукати Facebook та інші сервіси компанії у «Всесвітньому павутинні».

Як це сталося, «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Чи загрожує збій у роботі Facebook особистим даним користувачів?

Вся особиста інформація користувачів залишиться неушкодженою. Збій у роботі Facebook не пов’язаний з атаками хакерів чи будь-якими іншими зовнішніми проблемами. У проблемах з роботою винна виключна сама компанія. Тож хвилюватися за свої дані немає причин.

Однак це не означає, що не треба дбати про безпеку в інтернеті, про що свідчить останній злив особистих даних користувачів Facebook.

Коли відновиться робота Facebook?

Компанія не пояснює, чому саме не працює сайт Facebook та споріднених сервісів. Тож сказати напевно, коли знову працюватимуть популярні соціальні мережі зараз неможливо.

До того ж, за останніми даними, проблеми виникли не тільки з роботою сайтів, але й внутрішніми комунікаціями в компанії, адже вони зав’язані на доменному імені facebook.com, яке наразі недоступно.

Тож проблеми у роботі Facebook, Instagram, Messenger та WhatsApp можуть затягнутися надовго.

З чого все почалося?

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.