У Facebook вибачилися перед користувачами

Фахівці Facebook ведуть роботу з метою оперативного усунення мережевих проблем

Головний технолог Facebook Майк Шрепфер вибачився через збій у соціальних мережах. Про це Шрепфер написав у своєму Twitter.

«Приношу щирі вибачення всім, хто зазнав складності в результаті збою сервісів Facebook. Ми зіткнулися з мережевими проблемами, і наші команди працюють настільки швидко, наскільки можливо, щоб максимально оперативно все відновити», – написав Шрепфер.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

Дані більше 1,5 млрд користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі.

Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.