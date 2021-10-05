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    У Facebook вибачилися перед користувачами

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    У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій - У Facebook вибачилися перед користувачами
    У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій
    Фото з відкритих джерел

    Фахівці Facebook ведуть роботу з метою оперативного усунення мережевих проблем

    Головний технолог Facebook Майк Шрепфер вибачився через збій у соціальних мережах. Про це Шрепфер написав у своєму Twitter.

    «Приношу щирі вибачення всім, хто зазнав складності в результаті збою сервісів Facebook. Ми зіткнулися з мережевими проблемами, і наші команди працюють настільки швидко, наскільки можливо, щоб максимально оперативно все відновити», – написав Шрепфер.

    Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

    Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

    Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

    Дані більше 1,5 млрд користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі.

    Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

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    Теги: Facebook Telegram Twitter соціальні мережі Instagram WhatsApp
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    У Facebook вибачилися перед користувачами