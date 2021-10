У Facebook вибачилися перед користувачами

Головний технолог Facebook Майк Шрепфер вибачився через збій у соціальних мережах. Про це Шрепфер написав у своєму Twitter.

«Приношу щирі вибачення всім, хто зазнав складності в результаті збою сервісів Facebook. Ми зіткнулися з мережевими проблемами, і наші команди працюють настільки швидко, наскільки можливо, щоб максимально оперативно все відновити», – написав Шрепфер.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible