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    Користувачі почали повідомляти про збої в роботі Gmail

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    Масовий збій стався в роботі Gmail - Користувачі почали повідомляти про збої в роботі Gmail
    Масовий збій стався в роботі Gmail
    Фото: Depositphotos

    Користувачі стали скаржитися на нові неполадки у функціонуванні пошти

    Gmail (поштова служба від компанії Google) став черговим сервісом, в роботі якого в понеділок стався збій. Про це повідомляє портал Downdetector.

    За його інформацією, користувачі скаржаться на проблеми у Gmail. За останню годину надійшло понад 1 тис. повідомлень про проблеми в роботі поштового сервісу Google – Gmail.

    Так, 55% вказали на неможливість виконання доступі до сайту, 25% зазнали труднощів при з'єднанні з сервером, 19% заявили про проблеми з отриманням повідомлень.

    Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

    Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

    Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

    Дані більше 1,5 млрд користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі.

    Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

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    Теги: Google Facebook Telegram Twitter Instagram WhatsApp
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    Користувачі почали повідомляти про збої в роботі Gmail