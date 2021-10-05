Користувачі почали повідомляти про збої в роботі Gmail

Користувачі стали скаржитися на нові неполадки у функціонуванні пошти

Gmail (поштова служба від компанії Google) став черговим сервісом, в роботі якого в понеділок стався збій. Про це повідомляє портал Downdetector.

За його інформацією, користувачі скаржаться на проблеми у Gmail. За останню годину надійшло понад 1 тис. повідомлень про проблеми в роботі поштового сервісу Google – Gmail.

Так, 55% вказали на неможливість виконання доступі до сайту, 25% зазнали труднощів при з'єднанні з сервером, 19% заявили про проблеми з отриманням повідомлень.

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

Дані більше 1,5 млрд користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі.

Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.