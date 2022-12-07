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«Залишили Херсон, залишите і Радбез». Кислиця потролив Небензю

Альона Боженко
glavcom.ua
«Залишили Херсон, залишите і Радбез». Кислиця потролив Небензю
Кислиця заявив, що росіяни залишать Радбез ООН так само, як пішли з Херсона
фото: Сергій Кислиця

Кислиця заявив, що в Небензі немає сил читати його пости та слухати його виступи

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив постпреда Росії Василя Небензю, який під час виступу Кислиці втік із засідання Радбезу.

Постпред України при ООН написав про це у Twitter.

«Нєбєнзя виступив і сказав, що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи, і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? «Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців, яка надихає і мене», – зазначив Кислиця і запостив смішний мем із зображенням Небензі.

Під час свого виступу на Раді безпеки Небензя заявив, що РФ «готова до дипломатичного врегулювання для усунення причин, які змусили» розпочати повномасштабну війну проти України.

Російський «дипломат» сказав, що цивільна інфраструктура України, яка зазнає терористичних ударів окупантів, «використовується у військових цілях» – після цього Небензя залишив засідання перед виступом українського посла.

Нагадаємо, раніше постійний представник України при ООН запропонував повернути Росії історичну назву Московія на законодавчому рівні в Україні, посилаючись на досвід іменувань держав у інших народів. 

Теги: Сергій Кислиця ООН

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