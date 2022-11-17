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Терористи досі за столом Радбезу ООН після масованої атаки: емоційне звернення Кислиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Терористи досі за столом Радбезу ООН після масованої атаки: емоційне звернення Кислиці
фото з відкритих джерел

Представник України обурився, що Росія знову хоче всіх обдурити своїми пропозиціями про переговори

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав присутність росіян у Радбезі глузуванням над мирними зусиллями організації. Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому обговорювався масований ракетний обстріл Росією цивільних об’єктів інфраструктури в Україні.

«Яка насмішка над мирними зусиллями, що терористи все ще сидять за столом нарівні з 14 членами Ради Безпеки. Через день після найсерйознішої атаки на критично важливу інфраструктуру України. У той час як температура в Україні починає опускатися нижче нуля, ці терористи мають на меті позбавити українців електроенергії, води та опалення», – зазначив Кислиця.

Представник України зазначив, що минулого тижня країна відновила суверенітет над 4,5 тис. км² у Херсонській та Миколаївській областях. Слідчі вже задокументували понад 400 воєнних злочинів на звільнених територіях, знайдено тіла як цивільних, так і військовослужбовців.

«Останнім часом ми почули низку заяв російської сторони щодо переговорів та діалогу. На тлі дев'яти десятків ракет, випущених по об'єктах цивільної інфраструктури, важко говорити про щирість цих заяв», – додав він.

Кислиця додав, що Росія «просто хоче знову всіх нас обдурити», виграти час та наростити свої сили, щоб «потім запустити чергову хвилю агресії, терору та глобальної дестабілізації».

Нагадаємо, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

Теги: росія окупанти війна Україна

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