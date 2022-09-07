Головна Країна Політика
search button user button menu button

Залужний назвав умови для успішного контрнаступу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний назвав умови для успішного контрнаступу
Для контрнаступу українським військовим необхідні додаткові ракети та боєприпаси
фото: Генштаб

Для підготовки відповідної наступальної кампанії необхідно створити одне або кілька оперативно-стратегічних угруповань

ЗСУ необхідно завдати декількох послідовних, а в ідеалі й одночасних контрударів ворогу протягом кампанії 2023 року, аби кардинально змінити стратегічну ситуацію на фронті. Про це повідомили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенанта Михайло Забродський в матеріалі «Укрінформу».

Звісно, організація та здійснення цього потребуватиме зусиль, однак переоцінити військове, політичне та інформаційне значення таких ударів буде важко.

Насамперед необхідно визначити так званий «центр тяжіння» для Росії у війні проти України, адже до змін у перебігу війни може призвести лише ефективний вплив на цей самий центр.

Отож, якщо визначити таким «центром тяжіння» контроль над Кримом, логічним буде планування операції або серії операцій для заволодіння цією тимчасово окупованою територією. «Таке планування має передбачати, перш за все, наявність необхідного комплекту військ. І мова може йти точно не про військові частини та з’єднання ЗСУ, які вже зараз діють на 2500 кілометрах фронту від Херсона до Ковеля», – вважають військові.

За їхніми словами, для підготовки відповідної наступальної кампанії необхідно створити одне або кілька оперативно-стратегічних угруповань. Залежно від замислу та амбіцій командування українських сил ці угруповання утворюватимуть від 10 до 20 загальновійськових бригад. «Зазначене може бути зроблене виключно шляхом заміни основних зразків озброєння вже існуючих бригад на сучасні, які надаються партнерами України», – йдеться у матеріалі.

Це потребуватиме від наших західних партерів часу та великих грошей, але виконання визначених командуванням завдань безпосередньо залежить від наявності ресурсів. Так, для контрнаступу українським військовим необхідні:

  • додаткові ракети та боєприпаси,
  • артилерійські системи,
  • ракетні комплекси,
  • засоби радіоелектронної боротьби тощо.

Якщо з чисельністю військ великих проблем бути не повинно, то з наявністю потрібного важкого озброєння та боєприпасів можуть бути труднощі.

Утім, Головнокомандувач впевнений, що створення та належне оснащення такого угруповання є абсолютно реальним. Для цього потрібна політична воля, завчасне та продумане планування та можливість використанням виробничої бази та запасів провідних країн світу.

Також Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками. Нагадаємо, Генштаб визнав причетність до вибухів в окупованому Криму.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб окупація Валерій Залужний наступ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський натякнув на нові контрнаступи ЗСУ
Зеленський розповів про множинні контрнаступи ЗСУ
5 вересня, 21:46
ЗСУ продовжують активно знищувати тили та шляхи постачання рашистів
Контрнаступ ЗСУ. «Південь» відзвітував про успіхи
Сьогодні, 13:12
ЗСУ уже мають певні успіхи у рамках контрнаступу на півдні України
Контрнаступ ЗСУ: окупанти-поліцейські почали тікати із Херсона
Сьогодні, 14:56

Політика

Українці та Зеленський номіновані на премію Сахарова
Українці та Зеленський номіновані на премію Сахарова
Залужний назвав умови для успішного контрнаступу
Залужний назвав умови для успішного контрнаступу
Зеленський провів кадрові зміни у низці військових адміністрацій
Зеленський провів кадрові зміни у низці військових адміністрацій
Банкова прокоментувала ймовірність візиту Байдена в Україну
Банкова прокоментувала ймовірність візиту Байдена в Україну
ЗСУ отримала модернізовані ракети Harpoon – Пентагон
ЗСУ отримала модернізовані ракети Harpoon – Пентагон
Європа проти Путіна. Шмигаль назвав три санкції, які викрутять руки Кремлю
Європа проти Путіна. Шмигаль назвав три санкції, які викрутять руки Кремлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
84K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
78K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
50K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
33K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці
28K
Мільйон доларів за літак. Як Україна надурила окупантів

Новини

Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Сьогодні, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Сьогодні, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Сьогодні, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Сьогодні, 19:18
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Сьогодні, 18:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту