Залужний назвав умови для успішного контрнаступу

Для підготовки відповідної наступальної кампанії необхідно створити одне або кілька оперативно-стратегічних угруповань

ЗСУ необхідно завдати декількох послідовних, а в ідеалі й одночасних контрударів ворогу протягом кампанії 2023 року, аби кардинально змінити стратегічну ситуацію на фронті. Про це повідомили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенанта Михайло Забродський в матеріалі «Укрінформу».

Звісно, організація та здійснення цього потребуватиме зусиль, однак переоцінити військове, політичне та інформаційне значення таких ударів буде важко.

Насамперед необхідно визначити так званий «центр тяжіння» для Росії у війні проти України, адже до змін у перебігу війни може призвести лише ефективний вплив на цей самий центр.

Отож, якщо визначити таким «центром тяжіння» контроль над Кримом, логічним буде планування операції або серії операцій для заволодіння цією тимчасово окупованою територією. «Таке планування має передбачати, перш за все, наявність необхідного комплекту військ. І мова може йти точно не про військові частини та з’єднання ЗСУ, які вже зараз діють на 2500 кілометрах фронту від Херсона до Ковеля», – вважають військові.

За їхніми словами, для підготовки відповідної наступальної кампанії необхідно створити одне або кілька оперативно-стратегічних угруповань. Залежно від замислу та амбіцій командування українських сил ці угруповання утворюватимуть від 10 до 20 загальновійськових бригад. «Зазначене може бути зроблене виключно шляхом заміни основних зразків озброєння вже існуючих бригад на сучасні, які надаються партнерами України», – йдеться у матеріалі.

Це потребуватиме від наших західних партерів часу та великих грошей, але виконання визначених командуванням завдань безпосередньо залежить від наявності ресурсів. Так, для контрнаступу українським військовим необхідні:

додаткові ракети та боєприпаси,

артилерійські системи,

ракетні комплекси,

засоби радіоелектронної боротьби тощо.

Якщо з чисельністю військ великих проблем бути не повинно, то з наявністю потрібного важкого озброєння та боєприпасів можуть бути труднощі.

Утім, Головнокомандувач впевнений, що створення та належне оснащення такого угруповання є абсолютно реальним. Для цього потрібна політична воля, завчасне та продумане планування та можливість використанням виробничої бази та запасів провідних країн світу.

Також Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками. Нагадаємо, Генштаб визнав причетність до вибухів в окупованому Криму.