Зеленський розповів про множинні контрнаступи ЗСУ

Президент підкреслив, що Україна не поступиться своєю землею

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська зосереджені не лише на наступі у Херсонській області. Захисники мають множинні напрямки для контрнаступальних дій. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю ABC NEWS.

«Це дуже важка війна. Ми повернемо свою територію», – сказав Зеленський з Офісу президента в Києві.



Журналіст запитав, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ саме в Херсонській області.

«Я не скажу, що контрнаступ тільки на Херсон… Є напрямок або напрямки – множинні – і ми повинні рухатися вперед», – відповів президент.

Зеленський зазначив, що не може говорити про деталі будь-яких військових дій.

«Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи», – сказав він.

Глава держави розповів, що українцям «потрібно крок за кроком деокупувати нашу територію».

«Це завдання складне, і воно залежить не тільки від нас, але я впевнений, що так і буде. Це лише питання часу», – сказав він.

Президент підкреслив, що Україна не поступиться своєю землею.

Нагадаємо, сьогодні на Вінниччині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.