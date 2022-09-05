Зеленський розповів про множинні контрнаступи ЗСУ
Президент підкреслив, що Україна не поступиться своєю землею
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська зосереджені не лише на наступі у Херсонській області. Захисники мають множинні напрямки для контрнаступальних дій. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю ABC NEWS.
«Це дуже важка війна. Ми повернемо свою територію», – сказав Зеленський з Офісу президента в Києві.
Журналіст запитав, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ саме в Херсонській області.
«Я не скажу, що контрнаступ тільки на Херсон… Є напрямок або напрямки – множинні – і ми повинні рухатися вперед», – відповів президент.
Зеленський зазначив, що не може говорити про деталі будь-яких військових дій.
«Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи», – сказав він.
Глава держави розповів, що українцям «потрібно крок за кроком деокупувати нашу територію».
«Це завдання складне, і воно залежить не тільки від нас, але я впевнений, що так і буде. Це лише питання часу», – сказав він.
Президент підкреслив, що Україна не поступиться своєю землею.
Нагадаємо, сьогодні на Вінниччині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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