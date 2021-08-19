Замах на Варфоломія. Як далеко можуть зайти радикали Московської церкви в Україні?

Українські спецслужби готуються до різних сценаріїв захисту православного першоієрарха

Помісна православна церква України вже назвала запланований візит Вселенського патріарха Варфоломія до Києва історичним. Ієрарх відвідає Україну з нагоди 30-річчя Незалежності нашої держави.

Водночас Київська митрополія не наважується оголошувати детальний план перебування предстоятеля Константинопольської Церкви. Причина проста – Українська церква відверто побоюється можливих провокацій з боку радикально налаштованих представників РПЦ в Україні, яка досі вимагає називати її УПЦ МП. І цей острах має реальне підґрунтя.

Спочатку, для мобілізації та емоційної накачки своєї пастви перед приїздом патріарха Варфоломія, ієрархи Московської церкви запустили серед вірян флешмоб «Варфоломей, мы тебя не звали!». Але тут вийшов прорахунок: адже православного першоієрарха покликав до України президент Володимир Зеленський. Тому до кого всі ці претензії?

Згодом інтегрований з Московську церкву рух «Миряни» (такий собі ультраправославний «талібан») у хамовитій ультимативній формі звернувся через соцмережі до патріарха Варфоломія з вимогою про зустріч. Для підсилення позицій керівництво цієї організації закликало своїх прихильників прийти вранці 21 серпня до будівлі Верховної Ради, де має відбутися зустріч Вселенського патріарха з керівництвом парламенту на чолі з Дмитром Разумковим. За інформацією «Главкома», на акцію вже виділено значне фінансування для підвезення великої масовки. Мета протесту – повне блокування Верховної Ради, щоб не допустити до зали Варфоломія.

Варто нагадати і про цьогорічні обшуки у «бойового крила» ОПЗЖ – «Патріоти за Життя», які також вважають себе захисниками «канонічного московського православ’я». У лютому поліція вилучили у них кілька одиниць зброї та гранати.

Релігійні експерти не виключають, що у дні візиту Вселенського патріарха до України градус протестних акцій буде штучно підтримуватися керівництвом української філії РПЦ на максимальній позначці. Цілком ймовірно, що ювілейний День Незалежності перетвориться на масові безлади, міжконфесійні сутички та серйозні провокації. Тому багатьох турбує питання: чи зможуть українські спецслужби у цьому керованому хаосі гарантувати безпеку православному першоієрарху?

Варфоломій під прицілом екстремістів

Але предстоятель Константинопольської церкви – не з полохливих. За своє 30-річне патріаршество він отримував безліч листів з погрозами від турецьких екстремістів та націоналістів. Багато з них так і лишалися анонімками на папері, але кілька разів спецслужби Туреччини попереджували реально сплановані замахи на Варфоломія.

У 2007 році в популярній грецькій газеті «Катимеріні» вийшла стаття під заголовком «Плани знищити Патріарха». В ній, з посиланням на західні дипломатичні кола та дані турецьких служб безпеки, стверджувалося, що Варфоломій є найбільш вірогідною мішенню для екстремістських націоналістичних кіл Туреччини. «Вони скаженіють від того значення, яке йому надають Білий дім та європейські уряди», – заявив тоді грецькому виданню анонімний західний дипломат. Подібні звинувачення вже три роки поспіль лунають на адресу Вселенського патріарха з боку радикальних кіл Московської Церкви, які вважають, що «Варфоломій продався США», коли погодився на автокефалію Української церкви.

2011 року турецькій поліції вдалося арештувати двох юнаків 17 і 18 років, які планували вбивство Константинопольського патріарха. Про підготовку замаху поліцейські дізналися завдяки анонімному листу, що надійшов на електронну адресу однієї з поліцейських дільниць.

Найгучніший скандал вибухнув 2013 року. Тоді Туреччина святкувала 560-річчя завоювання Константинополя. За даними прокуратури, злочине угруповання планувало 29 травня (в день свята) вбити патріарха. Поліція затримала одного із учасників банди, а предстоятель Вселенської Церкви отримав посилену цілодобову охорону.

Водночас, попри те, що будинок патріарха Варфоломія у Стамбулі пильно охоронявся, 2019 року його житло було пограбоване. В помешкання увірвалися троє чоловіків у масках, але економка помітила грабіжників і вчасно викликала поліцію. Злочинці були арештовані.

Чого чекати від Москви?

Після проголошення автокефалії Православної церкви України патріарх Варфоломій перетворився на «ворога №1» не тільки для РПЦ, а й для Кремля. Адже надання Томосу про створення самокерованої національної церкви і позбавлення канонічного статусу ієрархів Московського патріархату в Україні поламало державну концепцію «русского мира».

Як би парадоксально це нині не звучало, але вперше про необхідність гарантувати безпеку Вселенському патріарху заявив у вересні 2018 році предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет (який сьогодні, так склалось, є найбільшим критиком глави Фанара). Під час інтерв’ю «Голосу Америці» він наголосив на тому, що США мали б дати відчути Варфоломію, що він є захищеним від нападів російських церковних радикалів.

Релігійні експерти по-різному оцінюють рівень небезпеки для патріарха Варфоломія під час візиту до України.

Народний депутат України Ростислав Павленко, який за президента Петра Порошенка курував процес проведення переговорів Глави держави із Вселенським патріархом, в інтерв’ю «Главкому» 30 червня 2021 року заявив, що «питання безпеки покладене на державу». А сам Варфоломій не бачить ніякої небезпеки у своєму приїзді в Україну.

Втім, з кінця червня ситуація в середовищі української філії Російської церкви значно радикалізувалася. Особливо після багатотисячної ходи вірян Московського патріархату 27 липня, яка, безперечно, була «грою м’язів» напередодні візиту до Києва патріарха Варфоломія. І саме тоді прихильники російського православ’я в Україні вперше публічно розгорнули плакати з вимогою «захистити» їх від «турецького патріарха».

Хресний хід чи гра м’язами (Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»)

На думку експерта Олександра Коваленка, «бойові «Миряни» з РПЦвУ» здатні вдатися до кривавих сценаріїв. Один із них – це «штурм Верховної Ради натовпом». Другий – свої ж провокатори можуть кинути у натовп вірян УПЦ МП вибуховий пакет. І хоча ця акція буде спрямована не проти особисто патріарха Варфоломія, але його візит до Києва буде повністю зіпсований. Крім того, кремлівські ЗМІ отримають потрібну їм «картинку». І, без сумніву, називатимуть предстоятеля Константинопольської церкви «кривавим патріархом».

У свою чергу голова відділу з питань етнонаціональної політики і релігій Секретаріату Кабінету міністрів України Андрій Юраш вважає, що небезпека для православного першоієрарха може йти не від натовпу, а від маргінальних елементів. На його думку, «у відповідному середовищі існують окремі некеровані сегменти, які можуть без централізованої організації, самостійно намагатися щось спробувати зробити».

Як захищати патріарха

Надання Томосу українцям позбавило канонічного статусу Московського патріархату в Україні та поламало концепцію «русского мира» (Фото: Reuters)

«Главкому» вдалося поспілкуватися з фахівцем з питань державної безпеки. Він на умовах анонімності відразу відкинув версію про можливість теракту проти патріарха Варфоломія. «Всі розуміють, що якщо цей акт буде невдалим або ж, не дай Бог, досягне своїх цілей, то першими під підозру потрапляють російські керманичі. Для Росії будь-який замах на головну людину світового православ’я рівнозначне самогубству, подальшій міжнародній ізоляції та новим санкціям. Я вже не кажу про те, в яку безвихідну ситуацію потрапить Російська Церква в Україні», – переконаний співрозмовник.

Мізерні шанси у представників Московського патріархату дістатися до патріарха Варфоломія і під час протестів під стінами Верховної Ради. «По-перше, для того щоб потрапити до приміщення Верховної Ради, не потрібно заходити через двері. Для цього є спеціальні підземні переходи. По-друге, доступ до площі перед парламентом відбуватиметься через пункти огляду з дотриманням заходів безпеки. За правилами, у всіх присутніх можуть забирати пляшки з водою, харчові продукти, небезпечні предмети. По-третє, у натовпі вірян УПЦ МП будуть присутні так звані «топтуни», співробітники правоохоронних органів, які вираховуватимуть провокаторів з подальшою їхньою нейтралізацією», – розповів фахівець.

Що стосується одинаків-«неадекватів», психопатів та маргіналів, то, за словами співрозмовника, багато з них занесені в спеціальні бази даних. «У радянський час існували відповідні фотокартотеки-«гросбухи». Скажімо, у 80-х роках у Києві нараховувалося близько 3 тис. сумнівних елементів. Міліціонерам потрібно було знати їх всіх в обличчя. І якщо приїздили високі державні або партійні діячі, міліція повинна була серед натовпу шукати людей із картотеки й ізолювати їх. Зараз все це спростилося завдяки камерам з розпізнавання обличчя», – зазначив експерт.

Крім того, за словами співрозмовника, з огляду на високий статус гостя, його цілодобово охоронятимуть співробітники Управління державної охорони (УДО) та СБУ. «Через присутність у столиці високих іноземних делегацій буде встановлено найвищий рівень безпеки. Не забувайте також і про те, що патріарх Варфоломій є громадянином Туреччини. Отже, за ним наглядатимуть турецькі спецслужби. І водночас – американці, бо у них тут є свої інтереси», – додав експерт.

Іван Буйда, для «Главкома»