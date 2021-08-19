В Україні заборонять рекламу ліків

Також має бути посилено контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 липня «Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою».

Про це йдеться в указі глави держави №369/2021, підписаному в середу, 18 серпня. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідно до рішення Ради нацбезпеки України, уряд має до 1 грудня 2021 року розробити й затвердити «Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року». Він має визначити чіткі механізми для забезпечення рівного доступу українців до своєчасної, безпечної і якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації в сфері охорони здоров'я.

Цей план передбачає введення з 1 січня 2022 року індикаторів якості надання первинної медичної допомоги; започаткування ефективної системи моніторингу надання медичних послуг; посилення кримінальної відповідальності за підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я; розвиток вітчизняного виробництва вакцин та інших імунобіологічних препаратів для профілактики найпоширеніших інфекційних хвороб; поетапне включення до тарифів на медичні послуги вартості ліків, медичних виробів та витратних матеріалів, які є необхідними для надання медичних послуг та ін.

Окрім цього, задля захисту українців від шкідливого впливу самолікування передбачається встановлення до 1 січня 2024 року мораторію на рекламу в ЗМІ лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

Також має бути посилено контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів; та проведено реформи в сфері обігу лікарських засобів.

Окрім цього, мають бути створені передумови для запровадження добровільного медичного страхування. Зокрема пропонується надавати податкові пільги для роботодавців і фізичних осіб у разі укладення ними відповідних договорів страхування.

Має бути збільшена мережа закладів, які надають реабілітаційну допомогу громадянам після травм чи захворювань.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України протягом найближчих двох років має намір ліквідувати структуру медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), її замінить Національне агентство контролю якості медичної допомоги.

Читайте також: