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Яка межа запасів зброї і техніки в РФ? Відповідь військового аналітика

Надія Карбунар
glavcom.ua
Яка межа запасів зброї і техніки в РФ? Відповідь військового аналітика
Російська ракета Х-55
фото з відкритих джерел

Російська Федерація може виробляти приблизно 20-25 танків на місяць

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що Росія поки має відносно великий запас зброї. Втім, порівняно з запасами, що були рік тому, вони вичерпані. Наразі російська військова промисловість може виробляти близько 900 бронемашин на рік: 450 танків і 450 БТР, БМП. Більше – ні. Таку думку Гетьман висловив в ефірі телеканалу Freeдом.

«Це означає, що той недоторканний запас, який у принципі не можна задіяти у певних воєнних операціях, тому що армія залишиться просто без техніки і зброї. Вони вже використовують. Я думаю, вони це прекрасно розуміють», – сказав експерт.

Російська Федерація може виробляти приблизно 20-25 танків на місяць. На складах перебуває до 15 тис. танків. Втім, поставити на фронт можливо не більше 3 тис., бо більшість не підлягають розконсервації, простоявши 20-50 років. За словами Гетьмана, в РФ збирають із трьох-п’яти танків один і відправляють його на лінію фронту.

Щодо ракет, то в Росії можуть виробляти не більше 50 на місяць. Це, зокрема, Х-101, «Калібри», «Іскандери» тощо. Саме тому запаси цього типу озброєння в окупантів практично вичерпані.

«Якщо порівнювати із запасами на початок війни, то таких у противника залишилося не більше 15%», – сказав Гетьман.

Експерт також нагадав, що країна-агресорка завдає ударів не тільки далекобійними і високоточними ракетами, а й переробленими ЗРК – з С-300, С-400.

«Таких ракет у них, на жаль, кілька тисяч. За різними оцінками, від 5 до 6 тис. Великий запас у них також планувальних бомб, які можуть стріляти на дальність до 50 км. Зараз вони почали більш активно використовувати авіацію», – каже аналітик.

Гетьман вважає, що в російських окупантів у даній ситуації є два сценарії: або потужною атакою завершити цю війну, як вони вважають, «звільнивши» Донецьку і Луганську область, і на цьому зупинитися, або спробувати перевести війну в довгострокову фазу, аби встигнути поповнити свої запаси зброї.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість безпілотників Shahed від Ірану. 

Також диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі

Раніше російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном.

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Теги: фронт озброєння промисловість армія росія

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