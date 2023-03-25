У Ростовської області пролунав потужний вибух

Причини вибуху поки що невідомі

Влада заявила, що «ніяких надзвичайних ситуацій не відбулося»

У місті Азов Ростовської області 25 березня пролунав потужний вибух. Його причини поки що невідомі. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Момент вибуху зняла одна з камер. На відео можна помітити, що через гучний звук спрацювали сигналізації припаркованих машин.

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Очільник адміністрації міста заявив, що «ніяких надзвичайних ситуацій не відбулося, а причини гучного звуку з'ясовуються».

Нагадаємо, у місті Аксай Ростовської області (Росія) сталася пожежа на складі із целюлозною продукцією.

Також 24 березня в Арамілі Свердловської області РФ виникла сильна пожежа на заводі. Вранці спалахнув лакофарбний цех.