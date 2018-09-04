Суд продовжив запобіжний захід Савченко



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Фото: Радіо Свобода Надія Савченко

Савченко будуть тримати під вартою до 30 жовтня

Шевченківський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою народному депутату Надії Савченко до 30 жовтня.

Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 4 вересня.

«Клопотання про подовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Савченко Надії Вікторівни задовольнити. Продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави... Строк дії ухвали тримання підозрюваної Савченко у визначений термін до 30 жовтня включно», - оголосив суддя.

Нагадаємо, 29 серпня суд залишив Савченко під вартою. Адвокати Савченко звернулися до суду з проханням звільнити їх підзахисну з-під варти і призначити більш м’який запобіжний захід - домашній арешт. Однак суд їм у цьому відмовив.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

Джерело: Укрінформ